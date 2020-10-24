Чудеса світу в Мексиці – це як окремий загадковий і незвіданий світ. Програма Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон вирушила в таємничі печерні колодязі Майя – сеноти.

Ці колодязі – природне диво з прісною водою. Саме завдяки їм і вижила цивілізація Майя. Адже на півострові Юкатан немає ні річок, ні озер. Кожен сенот для народу Майя був святилищем, вратами до світу духів. І ставилися до них з усіма почестями: проводили в колодязях ритуали і робили жертвоприношення. У 7 випуску Орел і Решка. Чудеса світу ведучі Антон і Василіса спробують розгадати таємниці, які ховають сеноти Майя.

Разом з ними ти проведеш цілий день в сенотах, візьмеш участь в ритуалі Майя, заночуєш у наймагічнішому місці за всю історію тревел-шоу і поплаваєш в прозорому Карибському морі з ідеальною яскравого кольору водою.

Дивись онлайн програму Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 7 випуск від 24.10.2020 на сайті Нового каналу!

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