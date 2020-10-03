Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон продовжує досліджувати Туреччину! Цього разу ведучі Антон і Василіса відправляться на священну гору Арарат.

Щоб дістатися до гори, варто виїхати з містечка біля її підніжжя – Догубаязит. Яскраве місце з гучними вулицями та ринками, місцевими жителями без туристів, гірською свійською худобою та кіньми, ситною вуличною їжею й чаєм у компанії турків. Перед сніжною вершиною гори Арарат у 2 випуску Орел і Решка. Чудеса світу 2020 ти поринаєш у сонце, море та зелені луки містечка Догубаязит.

Але зайнятися в ньому нічим. Єдина розвага для туристів – підйом на гору. Підкорення священної вершини – справжнє випробування. До неї не можна підлетіти на гелікоптері через близьку прикордонну зону, а пішки за два дні фізично неможливо дійти. Висота гори понад п’ять кілометрів, і непідготовленого туриста швидко охопить гірська хвороба.

Чи готові ведучі Антон і Василіса до підйому на могутню гору Арарат? Дивись онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 2 випуск від 03.10.2020 на сайті Нового каналу!

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