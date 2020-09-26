Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон в Туреччині! Ведучі Антон і Василиса почнуть свою подорож чудесами світу з чарівного місця Каппадокія. Воно славиться своєю скелястою територією, поселеннями під землею та казковою розвагою – світанковим польотом на повітряній кулі.

У 1 випуску тревел-шоу Орел і Решка 2020 ви побачите Долину голубів, підземні міста та гірські печерні церкви. Антон ганятиме на швидкісних човнах, а Василіса зустрінеться з верблюдами. Разом вони познайомлять тебе ближче з культурною спадщиною Каппадокії, її весільними традиціями та танцем дервішів. А після попрямують у Долину любові, щоб подарувати вам незабутній захід із Туреччини.

Попри карантин, програма Орел і Решка зробить усе можливе, щоб якомога ближче познайомити тебе з такою Туреччиною, її чудесами світу та людьми. Дивись онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 1 випуск від 26.09.2020 на сайті Нового каналу!

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