Дивись онлайн прем’єру легендарного тревел-шоу Орел і Решка. Дівчата 1 випуск від 26.09.2020 на Новому каналі!

У першій програмі ведучі вирушать підкорювати Європейську красуню Албанію. Країна розташована на заході Балканського півострова й омивається одразу двома морями – Іонічним і Адріатичним. Про Албанію ходить багато легенд, а її найгарніші куточки приховують багато таємниць, розгадувати які візьмуться Настя Івлєєва та Юля Коваль. Чим здивує морська красуня найкращих подружок? Дізнайся в 1 випуску Орел і Решка. Дівчата.

Пляжі Албанії одні з найгарніших у Європі. Мальовничі пейзажі, кришталево чиста вода, золоті піски – що ще потрібно для райського відпочинку? Активним туристам тут також не доведеться сумувати. Можна замовити подорож країною на мотоциклі, підкорити морські глибини або вирушити у водний хайкінг по каньйону. А як в Албанії з місцевою кухнею та житлом? Як відпочиватиме бюджетний турист, а що зможе дозволити собі багач? Дивись онлайн у тревел-шоу Орел і Решка. Дівчата 1 випуск.

Дивіться онлайн Орел і Решка