Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон продолжает исследовать Турцию! В этот раз ведущие Антон и Василиса отправятся на священную гору Арарат.

Чтобы добраться до горы, стоит выехать из городка у ее подножья – Догубаязит. Колоритное место с шумными улицами и рынками, местными жителями без туристов, горным домашним скотом и лошадьми, сытной уличной едой и чаем в компании с турками. Перед снежной вершиной горы Арарат ты окунаешься в солнце, море и зеленые луга городка Догубаязит.

Но заняться в нем нечем. Единственное развлечение для туристов – подъем на гору. Покорение этой священной вершины – настоящее испытание. К ней нельзя подлететь на вертолете из-за близкой приграничной зоны, а пешком за два дня физически невозможно дойти. Высота горы больше пяти километров, и неподготовленного туриста быстро настигнет горная болезнь.

Готовы ли ведущие Антон и Василиса к подъему на могущественную гору Арарат? Смотри онлайн Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 2 выпуск от 03.10.2020 на сайте Нового канала!

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