Орел і Решка. Тревел краш-тест ведучих Юлії Саніної та ALEKSEEVа. Ексклюзивне інтерв’ю! Колумбія

Ведучі четвертого випуску Орел і Решка. 10 років, фронтвуман групи The HARDKISS Юлія Саніна та найромантичніший український співак ALEKSEEV (Нікіта Алексєєв) поділилися з Новим каналом враженнями від поїздки в найнебезпечніше колись місто Колумбії - Медельїн. Як Юля готувалася до інтерв'ю з братом Пабло Ескобара, що найбільше її здивувало при зустрічі з ним? Чим запам'яталася Нікіті прогулянка Комуною №13 і чому він хотів відмовитися від підйому на гору Ель-Пеньон-де-Гуатапе? Хотіли б музиканти повернутися в це місто ще раз і з якими труднощами роботи ведучими Орла і решки їм довелося зіткнутися? Відповіді на ці та багато інших питань - в ексклюзивному інтерв'ю про зйомки Орла і решки Тревел краш-тест з Юлією Саніною і Нікітою Алексєєвим.

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