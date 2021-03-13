Дивись продовження подорожі по Колумбії в тревел-шоу Орел і Решка. Новий сезон 4 випуск від 13.03.2021. У місто Медельїн вирушать співак Alekseev і солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна. Друге за важливістю місто в Колумбії найбільше відоме тим, що є рідним містом Пабло Ескобара, в якому він вів свій бізнес. З безлімітною картою в Медельїні можна поїхати в «Ескобар-тур» і відвідати всі найбільш значущі місця в житті наркоторговця. А для бюджетного туриста місцеві гіди влаштують екскурсію по Комуні 13 – району, в якому колись відбувалося більше вбивств, ніж у всій країні. Що ще цікавого можна побачити в колишній столиці наркоторгівлі? Дізнаєшся в 4 випуск від 13.03.2021 тревел-шоу Орел і Решка. Новий сезон на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 в Бразилії