Володимир Дантес зареєструвався в мусульманському Tinder

Виявляється, мусульмани активно користуються додатками для знайомств — там вони шукають собі наречених

Йорданія — мусульманська країна, але з досить вільними законами. Дівчатам тут можна не носити хустку, та й сам підхід до мусульманства дуже просунутий. У цьому переконався Володимир Дантес — ведучий одного з випусків тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років», який Новий канал випустить вже в цю суботу, 10 квітня, о 10:00.

— Для мусульманського світу розроблені десятки додатків, деякі з них я скачав собі на телефон. Наприклад, мусульманський додаток для знайомств, — розповів Володимир Дантес. — Щоб знайти собі пару, необхідно вказати свою етнічну групу, релігійну течію та завантажити найкраще фото. Після цього можна шукати свою мусульманську любов.

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Виглядає додаток практично, як Tinder — популярний у європейських країнах сервіс для знайомств. Щоправда, якщо європейці частіше використовують таку платформу для пошуку стосунків на одну ніч, то у мусульман підхід серйозніший. А ще дівчата в мусульманській версії Tinder — часто у хіджабах або хустках.

— Кажуть, що завдяки цьому додатку відбулося вже понад 100 тисяч весіль. Ну круто ж! — вразився ведучий «Орла&Решки. 10 років» на Новому каналі. — До речі, тут ще є додаток, в якому можна замовити жертвоприношення, але з цим ви вже якось самі розбирайтеся.

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Ще у мусульман є спеціальний додаток, який допомагає дізнатися, чи халяльний продукт (чи не містить він компонентів, заборонених для вживання в їжу мусульманам — свинину, кров і т. д.) за штрих-кодом на його упаковці. Є й додаток, який вчить правильно робити намаз. А найбільшою популярністю користується сервіс для молитов — він показує напрямок на Мекку, нагадує, коли пора читати молитву та містить Коран з фонетичним написанням і перекладами.

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел & Решка. 10 років» з Надею Дорофеєвою та Володимиром Дантесом у суботу, о 10:00, на Новому каналі!