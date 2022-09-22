Обмін полоненими: подробиці обміну Медведчука на українських полонених

Президент Володимир Зеленський у нічному відеозверненні розповів деякі деталі обміну. За його словами, ця операція готувалася доволі довго і росіяни спочатку пропонували повернути 50 людей в обмін на одного з тих, хто перебував у слідчому ізоляторі СБУ». Йдеться про Віктора Медведчука.

– Ми говорили. Наполягали. Число 50 зросло до двохсот… ми обміняли одного фаната росії на 200 воїнів, – сказав Зеленський.