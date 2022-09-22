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Обмін полоненими: подробиці обміну Медведчука на українських полонених

Обмін полоненими: подробиці обміну Медведчука на українських полонених

В ніч на 22 вересня Україна визволила з полону 215 людей. Серед них 188 захисників «Азовсталі» та Маріуполя. Це військові з батальйону «Азов» (108 людей), 9 прикордонників, поліцейські, працівники СБУ.

Українські соцмережі радіють таким новинам і це стало головною темою ночі та ранку. Проте ще кілька тисяч захисників Маріуполя можуть залишатись у російському полоні. росія натомість отримала кума путіна Віктора Медведчука і 55 своїх військових.

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Президент Володимир Зеленський у нічному відеозверненні розповів деякі деталі обміну. За його словами, ця операція готувалася доволі довго і росіяни спочатку пропонували повернути 50 людей в обмін на одного з тих, хто перебував у слідчому ізоляторі СБУ». Йдеться про Віктора Медведчука.

– Ми говорили. Наполягали. Число 50 зросло до двохсот… ми обміняли одного фаната росії на 200 воїнів, – сказав Зеленський.

Обмін полоненими: подробиці обміну Медведчука на українських полонених

Віддати Медведчука за справжніх воїнів – не шкода, зазначив президент і розповів, що Медведчук пройшов усі слідчі дії, які передбачені законодавством.

– Україна отримала від нього все, що необхідно для встановлення правди в межах кримінальних проваджень, – сказав Зеленський.

Окрім 200 військових також вдалося повернути пʼятьох бойових командирів, за яких, за словами президента, довелося найдовше і найскладніше поборотися. Зеленський назвав їх супергероями і сказав, що їм загрожувало найжорстокіше. Це – Сергій Волинський «Волина», Святослав Паламар, Денис Прокопенко «Редис», Олег Хоменко, Денис Шлега.

  • Обмін полоненими: подробиці обміну Медведчука на українських полонених
  • Обмін полоненими: подробиці обміну Медведчука на українських полонених
  • Обмін полоненими: подробиці обміну Медведчука на українських полонених
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– В обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів. Тих, хто воював проти України. І тих, хто зрадив Україну. Тих, хто нам з вами точно не потрібен, – заявив президент.

Про цей обмін Україна домовилася з Туреччиною. Зеленський подякував за допомогу президенту Реджепу Ердогану. До кінця війни звільнені командири перебуватимуть «у повній безпеці, у комфортних умовах і під особистою протекцією Президента Туреччини». Родини зможуть з ними бачитися.

Фото Служба безпеки України

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