Обмін полоненими: Україна повернула частину азовців – список обміну полоненими 21.09.2022

Україна у середу, 21 вересня, повернула з полону російської федерації 215 українських захисників і захисниць

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на нараді, яку транслював телемарафон.

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– Маю честь сьогодні вам доповісти щодо результатів, на який ми працювали тривалий час. Сьогодні нам вдалося визволити з російського полону 215 наших людей. Серед яких 124 офіцери, – сказав Єрмак.

За його словами, також 108 бійців Азову та інших формувань, бійців сухопутних військ, поліції, представників тероборони, співробітники СБУ та військово-морських сил, прикордонників. Керівник ОПУ наголосив, що це йдеться про найповніший результат обміну полоненими за увесь час війни.

Ввечері 21 вересня стало відомо, що з російською стороною Київ провів обмін полоненими. Серед них захисники «Азовсталі» командир полку «Азов» Денис Прокопенко («Редіс»), його заступник Святослав Паламар («Калина»), командир 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський («Волина»), старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов (відомий по фото з пораненою рукою), пресофіцер «Азову» Дмитро Козацький («Орест»), голова патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, медик Катерина Поліщук («Пташка») та інші.

Повний список звільнених із полону можна переглянути тут.

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– Це був складний процес… Щиро вітаю наших героїв із поверненням додому. Ми надамо їм всю необхідну допомогу – медичну, соціальну та будь-яку іншу. Їхнє повернення – заслуга народу України. Заслуга всіх і кожного захисника України, всіх і кожного, хто забезпечує їхні тили, – зазначив голова ОПУ.

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Російській стороні повернули зрадника України Віктора Медведчука та ще 55 військових рф. Також у середу офіційний представник Саудівської Аравії заявив про досягнення домовленостей з рф у переговорах щодо визволення іноземних громадян з російського полону. Це дало можливість повернути десятьох військовополонених, захоплених під час бойових дій в Україні: громадян США, Великої Британії, Швеції, Хорватії та Марокко.

Фото – Служба безпеки України, Twitter, Reuters

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