Хто такий Віктор Медведчук: факти про зрадника України

Віктор Медведчук – це кум путіна, адвокат Василя Стуса. Також відомий як зрадник України. Чому заарештували Віктора Медведчука, читай в нашому матеріалі

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Віктор Медведчук затриманий СБУ — передісторія

Віктор Медведчук – це український громадський, державний та політичний діяч; з 29 серпня 2019 року – народний депутат України IX скликання; голова політради забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя». З травня 2021 року кум путіна перебував під цілодобовим домашнім арештом у зв’язку з підозрою про державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів. У жовтні список звинувачень Медведчука поповнився статтею щодо сприяння діяльності терористичної організації. За 5 днів до російського наступу дружина Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі. Потім опублікувала відео з Москви:

До речі, 13 квітня Оксана Марченко звернулася до президентів України та Туреччини після арешту Медведчука

За декілька днів до повномасштабного вторгнення армії рф в Україну, біля маєтку Віктора Медведчука в Києві був зафіксований активний рух мінівенів та автомобілів, що вивозили особисті речі кума путіна. 27 лютого правоохоронці підтвердили журналістам, що Медведчук втік з-під домашнього арешту. Розшуком кума путіна, що втік, займалася спеціальна група Служби безпеки України у співпраці з прокурорами.

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Віктор Медведчук затриманий СБУ: що відомо про арешт кума путіна

12 квітня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок спецоперації СБУ затримала Віктора Медведчука. Інформація про це з’явилася на офіційній Facebook-сторінці Зеленського, а також у Telegram-каналі Служби безпеки України з посиланням на коментарі її голови Івана Баканова. Ці джерела оприлюднили фото Медведчука в камуфляжі ЗСУ та наручниках на руках.

«Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема, слідчим і контррозвідникам української спецслужби, які, виконуючи доручення Президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука, — прокоментував арешт Медведчука голова СБУ. — Жоден зрадник не втече від покарання і відповідатиме за Законом України. По всій злочинності, за всі злочини, до яких привели його особисті дії в тому числі».

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