Віктор Медведчук затриманий СБУ: меми про арешт кума Путіна

Кум путіна Віктор Медведчук заарештуваний завдяки спецоперації Служби безпеки України. Ця новина не просто втішила українців, вона підштовхнула їх до творчості. За декілька годин Мережу заповнили численні меми та саркастичні пости про арешт Медведчука. Публікуємо добірку найкращих із них

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Віктор Медведчук затриманий СБУ — передісторія

Віктор Медведчук – це український громадський, державний та політичний діяч; з 29 серпня 2019 року – народний депутат України IX скликання; голова політради забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя». З травня 2021 року кум путіна перебував під цілодобовим домашнім арештом у зв’язку з підозрою про державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів. У жовтні список звинувачень Медведчука поповнився статтею щодо сприяння діяльності терористичної організації. За 5 днів до російського наступу дружина Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі. Потім опублікувала відео з Москви:

За декілька днів до повномасштабного вторгнення армії рф в Україну, біля маєтку Віктора Медведчука в Києві був зафіксований активний рух мінівенів та автомобілів, що вивозили особисті речі кума путіна. 27 лютого правоохоронці підтвердили журналістам, що Медведчук втік з-під домашнього арешту. Розшуком кума путіна, що втік, займалася спеціальна група Служби безпеки України у співпраці з прокурорами.

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Віктор Медведчук затриманий СБУ: що відомо про арешт кума путіна

12 квітня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок спецоперації СБУ затримала Віктора Медведчука. Інформація про це з’явилася на офіційній Facebook-сторінці Зеленського, а також у Telegram-каналі Служби безпеки України з посиланням на коментарі її голови Івана Баканова. Ці джерела оприлюднили фото Медведчука в камуфляжі ЗСУ та наручниках на руках.

«Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема, слідчим і контррозвідникам української спецслужби, які, виконуючи доручення Президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука, — прокоментував арешт Медведчука голова СБУ. — Жоден зрадник не втече від покарання і відповідатиме за Законом України. По всій злочинності, за всі злочини, до яких привели його особисті дії в тому числі».

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