Міжнародний день миру 2022: ескалація війни та указ путіна

Російський диктатор Володимир Путін оголосив «часткову» мобілізацію в Росії 21 вересня, коли відзначається Міжнародний день миру

Президент рф владімір путін у відеозверненні 21 вересня оголосив часткову мобілізацію у країні. Указ про часткову мобілізацію вже підписано. Мобілізаційні заходи в країні, яка вбиває мирне населення України, розпочались вже сьогодні. У рамках «часткової» мобілізації в рф хочуть призвати воювати проти України 300 тисяч резервістів, заявив міністр оборони росії сергій шойгу.

За словами шойгу, російські втрати у війні склали лише 5 937 загиблих. Це твердження розходиться з даними українських і західних розвідок. За даними Генштабу ЗСУ, втрати особового складу армії рф – 55 110 осіб. Також російськй міністр розповідає дуже смішні факти, наприклад, що майже 90% поранених окупантів «повернулися в стрій». Зараз дивляться Що про це думають європейські політики? Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у Twitter назвав цей крок путіна «плювком в обличчя ООН». – Розпалювач війни у Кремлі та його піддані відзначають Міжнародний день миру, який відзначається у всьому світі 21 вересня, – написав Кислиця. Він нагадав, що Генасамблея ООН оголосила 21 вересня днем, присвяченим зміцненню ідеалів миру шляхом дотримання ненасильства протягом 24 годин. – Мобілізація! плювок путлера в обличчя ООН, – написав Кислиця.

Про те, що путін не просто так обрав Міжнародний день миру для мобілізації сказав і голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

– Не дивно, що росія обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни. Україні потрібен мир на її власних умовах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України. ЄС продовжує підтримувати Україну для перемоги у війні, оскільки Україна також бореться за наш мир, – зазначив Маасікас у Twitter.

Фото iStock

Читай також:

Онлайн-карта повітряних тривог в Україні: статус сирен у всіх областях тепер можна перевірити в один клік

Росіяни обстріляли Південноукраїнську АЕС: момент прильоту та його наслідки (ВІДЕО)