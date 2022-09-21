Новий каналНовини

Міжнародний день миру 2022: ескалація війни та указ путіна

Міжнародний день миру 2022: ескалація війни та указ путіна

Російський диктатор Володимир Путін оголосив «часткову» мобілізацію в Росії 21 вересня, коли відзначається Міжнародний день миру
Президент рф владімір путін у відеозверненні 21 вересня оголосив часткову мобілізацію у країні. Указ про часткову мобілізацію вже підписано. Мобілізаційні заходи в країні, яка вбиває мирне населення України, розпочались вже сьогодні. У рамках «часткової» мобілізації в рф хочуть призвати воювати проти України 300 тисяч резервістів, заявив міністр оборони росії сергій шойгу.

За словами шойгу, російські втрати у війні склали лише 5 937 загиблих. Це твердження розходиться з даними українських і західних розвідок. За даними Генштабу ЗСУ, втрати особового складу армії рф – 55 110 осіб.

Також російськй міністр розповідає дуже смішні факти, наприклад, що майже 90% поранених окупантів «повернулися в стрій».

Зараз дивляться

Міжнародний день миру 2022: ескалація війни та указ путіна

Що про це думають європейські політики?

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у Twitter назвав цей крок путіна «плювком в обличчя ООН».

– Розпалювач війни у Кремлі та його піддані відзначають Міжнародний день миру, який відзначається у всьому світі 21 вересня, – написав Кислиця.

Він нагадав, що Генасамблея ООН оголосила 21 вересня днем, присвяченим зміцненню ідеалів миру шляхом дотримання ненасильства протягом 24 годин.

– Мобілізація! плювок путлера в обличчя ООН, – написав Кислиця.

Міжнародний день миру 2022: ескалація війни та указ путіна

Про те, що путін не просто так обрав Міжнародний день миру для мобілізації сказав і голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

– Не дивно, що росія обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни. Україні потрібен мир на її власних умовах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України. ЄС продовжує підтримувати Україну для перемоги у війні, оскільки Україна також бореться за наш мир, – зазначив Маасікас у Twitter.

Фото iStock

Читай також:

Онлайн-карта повітряних тривог в Україні: статус сирен у всіх областях тепер можна перевірити в один клік

Росіяни обстріляли Південноукраїнську АЕС: момент прильоту та його наслідки (ВІДЕО)

військові новини выбор редакции новини 2022
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь