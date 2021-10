Dior зняв рекламу з Джонні Деппом не дивлячись на скандали: загадковий та чарівний (відео)

Голлівудський актор став амбассадором Dior в 2015 році. Це був його перший контракт на рекламу чоловічої парфумерії.

Проте у 2019 році, після багаточисельних скандалів з колишнею дружиною, рекламний ролик парфумів Sauvage, в якому знявся Депп, засудили, і модний будинок був змушений його видалити.

І от через два роки Dior нарешті запустив нову рекламну кампанію з Джонні Деппом. У ній він міркує про людей і про життя, а ще грає на гітарі.

– Джонні Депп – чарівна рок-зірка, яка ніколи не розлучається зі своєю гітарою. Сьогодні він проявляє себе щиро і благородно. Відкрийте для себе унікальний розмова з ним, – підписав бренд ролик з Деппом.

Johnny Depp is a fascinating rock star who never lets go of his guitar. Today he reveals himself with sincerity and generosity. Discover a unique conversation with him.

— Dior (@Dior) October 9, 2021