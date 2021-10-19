Dior зняв рекламу з Джонні Деппом не дивлячись на скандали: загадковий та чарівний (відео)
Голлівудський актор став амбассадором Dior в 2015 році. Це був його перший контракт на рекламу чоловічої парфумерії.
Проте у 2019 році, після багаточисельних скандалів з колишнею дружиною, рекламний ролик парфумів Sauvage, в якому знявся Депп, засудили, і модний будинок був змушений його видалити.
І от через два роки Dior нарешті запустив нову рекламну кампанію з Джонні Деппом. У ній він міркує про людей і про життя, а ще грає на гітарі.
– Джонні Депп – чарівна рок-зірка, яка ніколи не розлучається зі своєю гітарою. Сьогодні він проявляє себе щиро і благородно. Відкрийте для себе унікальний розмова з ним, – підписав бренд ролик з Деппом.
Johnny Depp is a fascinating rock star who never lets go of his guitar. Today he reveals himself with sincerity and generosity. Discover a unique conversation with him.
Discover more https://t.co/btl868CCaj pic.twitter.com/f5YkZFfK0V
— Dior (@Dior) October 9, 2021
Актор намагається оскаржити звинувачення своєї колишньої дружини Ембер Герд з 2016 року. Вонв звинувачує його в домашньому насильстві. Але не варто забувати й того, що факти насильства зафіксовані і від жінки на адресу Деппа. Незважаючи на це, багато великих кінокомпанії розірвали угоди з Джонні. Але не Dior. Модний будинок співпрацює з Деппом, незважаючи на пред’явлені йому звинувачення у фізичному і психічному насильстві щодо його колишньої дружини Ембер Герд.
Фото – Getty Images, скріншоти з відео
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