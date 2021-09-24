«Одне речення і тобі кінець»: промова Джонні Деппа на фестивалі в Сан-Себаст’яне, вперше за довгий час

Актор Джонні Депп вперше за довгий час з’явився на червоній доріжці

Він приїхав на кінофестиваль з Сан-Себаст’яне в Іспанію, щоб отримати нагороду «Доностія» за внесок у кінематограф. Звичайно ж, не обійшлось без спічу щодо «культури скасування», яку Депп відчув на собі особисто.

– Все настільки сильно вийшло з-під контролю, що тепер ніхто не застрахований. Досить одного речення, без будь-яких підстав, і у вас з-під ніг висмикують килим. І це буде кінець, – сказав актор.

Але не обійшлось без «надзвичайних пригод». Мова актора переривали після того, як невідомий увімкнув запис з голосом колишньої дружини Деппа Ембер Хьорд. На ній актриса робить заяву в суді в Лондоні в липні 2020 року, коли йшов процес Джонні з таблоїдом The Sun. Думаємо, не варто навіть нагадувати, що тоді він програв справу, після чого його звільнили з «Фантастичних тварюк». Тому для Деппа такий випадок був дуже неприємним. Але, незважаючи на це, актор гордо продовжив свою промову.

Джонні Депп зараз не на піку кар’єри. Актор судиться з колишньою дружиною Ембер Хьорд, яка звинуватила його в домашньому насильстві. Після цього Депп втратив кількох ролей і подав на Хьорд в суд, звинувативши її в наклепі.

Фото – Getty Images

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