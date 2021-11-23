Про розлучення Джонні Деппа та Ембер Херд знімуть фільм: чи вдасться зберегти об’єктивність?

Гучна справа про розлучення американських акторів Джонні Деппа та Ембер Херд сколихнула весь Голлівуд

Звичайно, що кіношники не змогли залишитись осторонь. Тому стрімінговй сервіс «Discovery+» зніме документальний фільм про п’ятирічний судовий процес колишньої пари. Заплановані інтерв’ю з адвокатами, друзями, родичами зірок, також будуть використані домашні відео, телефонні розмови та листування. Продюсери обіцяють зберегти баланс і представити всі точки зору. Хочеться вірити, що так і буде, адже на фоні розлучення зірок, кіносвіт розділився на два табори: ті, хто підтримує Деппа, та ті, хто підтримує Херд.

Вже зараз автори трохи діляться ідеєю фільма: Херд вийшла заміж за чоловіка своєї мрії, а потрапила в руки «монстра», а Депп прагне довести, що його обраниця «лицемірка та маніпулятор».

Одружились американські зірки у 2015 році. Вже через рік вони заявили про розлучення та з того часу, майже 6 років, триває шлюборозлучний процес. Херд зуміла довести, що Депп застосовував до неї насильство, а колишній чоловік звинуватив акторку у брехні, коли вона заявляла про витрату 7 мільйонів доларів на благодійність.

А на якій ви стороні?

Фото – Getty Images

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