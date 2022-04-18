Медведчук звернувся в путіна та Зеленського

Медведчук записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського та президента країни-агресора рф путіна

Кум путіна просить обміняти його на захисників Маріуполя та мешканців, які перебувають там на сьогоднішній день і не мають змоги безпечно вийти через гуманітарний коридор.

При цьому по зраднику України видно, що він не дуже хоче, щоб його обмінювали. Голос у ного зірваний, писклявий та такий, наче зараз заплаче. Напевно, його дружина Окана Марченко буде в шоці, тож чекаємо від неї нове відео та готуємо ще одного Оскара.

Нагадаємо, 12 квітня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок спецоперації СБУ затримала Віктора Медведчука. Інформація про це з’явилася на офіційній Facebook-сторінці Зеленського, а також у Telegram-каналі Служби безпеки України з посиланням на коментарі її голови Івана Баканова. Ці джерела оприлюднили фото Медведчука в камуфляжі ЗСУ та наручниках на руках.

Після дружина Медведчука – Оксана Марченко – записала відеозвернення до Володимира Зеленського та президента Туреччини Раджепа Ердогана. Вона просила відпустити її чоловіка, який «нічого поганого для України не зробив». Президенти ніяк не відреагували на її постанову. Тож Марченко втекла до москви та провела там прес-конференцію.

Також важливо, але страшно додавати, що за попередніми даними адміністрації Донецької області, у місті Маріуполі загинуло вже від 20 до 22 тисяч громадян. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

Фото – Володимир Зеленський

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