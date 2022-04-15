Оксана Марченко втекла до москви та провела там прес-конференцію: про що вона говорила (ФОТО)

Оксана Марченко, дружина нардепа від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ) Віктора Медведчука, якого затримала СБУ, втекла до росії – країни-агресора, яка напала на Україну та вбиває мирних громадян

Здавалось, що б вже могло бути гіршим, але може. Марченко влаштувала в москві велику прес-конференцію, щодо затримання свого чоловіка, де загалом розповідала як їй погано, який Медведчук хороший та як вона за нього переживає.

Відео вона опублікувала у себе в YouTube.

Цікаво, що Марченко спілкувалася з пропагандистами в чорній масці. Але не через ковід, а тому що «не хоче, аби чоловік бачив її в такому вигляді, адже вона виглядає зараз дуже погано». До слова, користувачі мережі Марченко просто не впізнали, чи то невдала пластика, чи вона спеціально змінювала зовнішність для втечі з України.

Про що говорила Марченко на прес-конференції?

Жінка Медведчука заявила, що місцезнаходження чоловіка їй невідомо, та немає жодної реакції від української влади та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, до якого вона теж зверталась.

Марченко вважає, що затримання її чоловіка – це залякування для всіх опозиціонерів, які не згодні з політикою президента України Володимира Зеленського. Дружина кума Путіна звинуватила Службу безпеки України в катуваннях, вона нібито розгледіла синці на лобі Медведчука на його останніх фото.

– Якщо комусь ще відомо слово честь, то честь у цій людині, яка ні на один день не покидала територію України. Який казав мені завжди: «Я ні в чому не винен, я не вчинив жодного злочину щодо України», – сказала Марченко про Медведчука.

Що ж до себе, дружина Медведчука повідомила, що виїхала з України до білорусі 18 квітня, нібито щоб зняти інтерв’ю з пропагандистом Миколою Басковим для свого YouTube-каналу. В москві ж у неї мешкає рідна сестра.

– Коли нам важко, ми намагаємося бути поруч із рідними, – заявила Марченко.

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Нічого іншого ми від неї, звісно, не очікували. Проте цікаво, що сама ж влада росії відхрестилась від Медведчука на пропозицію Зеленського обміняти його на українських військових.

– Медведчук не є громадянином росії. Він не має жодного стосунку до спеціальної воєнної операції. Він є іноземним політичним діячем. Ми взагалі не знаємо, чи хоче він сам участі росії у вирішенні цієї ситуації, – прокоментував речник президента рф Дмитро Пєсков.

Ось так, друзі та куми познаються в біді.

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Фото – скріншоти з відео, Instagram

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