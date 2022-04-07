Оксана Марченко залишилась без картин: поліція арештувала всі активи її компанії

Поліція арештувала активи товариства, кінцевою власницею якого є дружина кума путіна Віктора Медведчука – Оксана Марченко (в минулому, відома телеведуча)

Про це повідомила прес-служба Нацполіції України. Обіцяють, що кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.

Правоохоронці провели обшуки за місцями знаходження нерухомості, зокрема і на дачі Медведчука «Ведмежа дубрава». Вони вилучили понад 300 картин відомих художників: Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк. Наприклад, одна картина українського художника Йосипа Бокшая коштує від 20 до 60 тисяч доларів США. Також правоохоронці вилучили з дачі снігоходи, квадроцикли та автомобілі.

Та й це не все. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора задоволено клопотання слідчих про арешт семи квартир та двох майнових комплексів. А зараз готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно. Хочеться сказати, ну нарешті, давно час!

Фото – Getty Images, Instagram

Читай також:

Pink Floyd та Андрій Хливнюк – «Hey Hey Rise Up»: почуй пісню першим!

Біженство в США з України 2022: чи можна виїхати від війни до Штатів