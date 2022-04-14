Оксана Марченко звернулася до Зеленського, а її невістка загрожує бумерангом

Невістка телеведучої Оксани Марченко, Катерина, на тлі резонансних подій із затриманням одіозного політика Віктора Медведчука підтримала свекруху в соцмережі
У Instagram Катя поширила відеозвернення Марченко до Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана з закликом звільнити Медведчука, який «завжди виступав за мир». Також дівчина відповіла на хейт, який, вочевидь, зараз активно на неї ллється.
– Все, що ви бажаєте мені та моєму чоловіку, та загалом моїй родині, повернеться вам потрійним бумерангом! – написала Катерина.
Дівчина вийшла заміж за Богдана Марченка, сина «паломниці» від першого шлюбу, восени 2020-го. Пара виховує однорічного сина, якого назвала на честь Медведчука.
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Фото – Instagram
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