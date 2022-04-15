Байден не планує поїздку до Києва

Президент США Джо Байден не має планів відвідувати Україну

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє видання на The Washington Post. На її думку, Байден готовий до всього, адже він чоловік, проте Білий дім не хоче, щоб президент їхав у країну, де йде війна.

– Він готовий. Він готовий до всього. Чоловікові подобається швидка машина, якісь авіатори. Він готовий їхати в Україну. Це правда. Це так. Ми не відправляємо президента в Україну, – заявила Псакі у четвер у Вашингтоні в подкасті «Pod Save America».

Вона сказала, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який несподівано відвідав Київ минулої неділі, здійснив восьмигодинну поїздку потягом «через зону бойових дій», щоб дістатись до центра України.

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– Тож ні, це не входить до планів президента Сполучених Штатів. Ми всі повинні, можливо, відчути полегшення з цього приводу. У нього є ще декілька справ, – заявила Псакі.

Але раніше сам Байден повідомив журналістам, що рішення щодо його поїздки в Україну ще обговорюється.

– Ми ухвалюємо це рішення зараз, – сказав він перед посадкою на рейс.

Репортер запитала у Байдена, чи він готовий їхати в Україну, на що президент США впевнено відповів: «Так».

Фото – Getty Images

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