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Джо Байден назвав путіна «диктатором, який чинить геноцид». Подробиці

Джо Байден назвав путіна диктатором, який чинить геноцид

Американський лідер виступає проти війни, яку розпочала росія

У вівторок, 12 квітня, під час поїздки до штату Айова президент США Джо Байден виступив з промовою щодо зростання ціни на газ й анонсу нової програми. Під час свого спітчу Джо Байден назвав путіна «диктатором, який чинить геноцид» та засудив дії росії.

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«Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак – ніщо із цього не має залежати від того, чи оголосить диктатор війну й чи вчинить геноцид за пів світу», – сказав президент США.

Не відреагувати на такі слова не міг президент України Володимир Зеленський. У своєму офіційному Twitter український лідер подякував Байдену та США за підтримку: «Справжні слова справжнього лідера Джо Байдена. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам росії».

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