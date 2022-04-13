Американський лідер виступає проти війни, яку розпочала росія

У вівторок, 12 квітня, під час поїздки до штату Айова президент США Джо Байден виступив з промовою щодо зростання ціни на газ й анонсу нової програми. Під час свого спітчу Джо Байден назвав путіна «диктатором, який чинить геноцид» та засудив дії росії.

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«Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак – ніщо із цього не має залежати від того, чи оголосить диктатор війну й чи вчинить геноцид за пів світу», – сказав президент США.

Справжні слова справжнього лідера @POTUS. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам Росії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2022

Не відреагувати на такі слова не міг президент України Володимир Зеленський. У своєму офіційному Twitter український лідер подякував Байдену та США за підтримку: «Справжні слова справжнього лідера Джо Байдена. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам росії».