Джо Байден в молодости: фото, знак зодиака и немного фактов из биографии президента США

46-й президент США Джозеф Робинет Байден-младший (Джо Байден). Победа в президентских выборах-2020 стала для Джо Байдена осуществлением мечты, к которой он шел более тридцати лет. Это была третья попытка Байдена занять президентский пост в США за почти пятидесятилетнюю политическую карьеру. 20 ноября 2020 Байдену исполнилось 78 лет, что делает его старшим президентом США на момент избрания. После нападения россии, он активно поддерживает Украину и назвал путина мясником, диктатором и обвинил РФ в геноциде против украинцев.

Давай узнаем о нем больше. Как выглядел Джо Байден в молодости? Какой у Джо Байдена знак зодиака? Есть ли он в соцсетях? Но немного фактов из его долгой жизни – читай на Новом канале.

Биография Джо Байдена, немного фактов

Джозеф Робинет Байден-младший родился в 1942 году в Скрентоне, штат Пенсильвания, в католической семье из среднего класса, которая раньше была обеспеченной, однако в какой-то момент столкнулась с финансовыми трудностями, отец торговал автомобилями. Джо Байден – старший из четырех детей.

Джо играл в американский футбол и бейсбол, когда учился в католической школе и, несмотря на слабую успеваемость, был в течение двух последних лет старостой класса. Позже он учился в университете Делавера, а также окончил Сиракузский университет в штате Нью-Йорк.

За 35 лет работы в Сенате Байден ни разу не проиграл на выборах, однако, в целом его политическая карьера не была простой. В 1988 году, в возрасте 46 лет, а затем в 2008 году, он пытался получить номинацию на президентский пост от демократов, однако оба раза уступал конкурентам по партии.

В 2014-2019 годах он занимал должность в совете директоров украинской энергетической компании. В этой связи поклонники Трампа в ходе президентской гонки говорили о коррумпированности Байдена.

Жена и дети Джо Байдена

В 1966 году Байден женился на студентке Сиракузского университета Нелии Гантер, и они переехали в Делавер, где Байден сдал адвокатский экзамен. У них родились трое детей. Однако уже в 1972 году их семью ожидало несчастье… Нелия погибла в автокатастрофе в канун Рождества, всего через несколько недель после того, как 29-летний Байден впервые избирался в Сенат. Вместе с Нелией погибла и их годовалая дочь Наоми, а сыновья Гантер и Бо выжили, однако получили травмы. Но это не все. Ибо умер от рака мозга в 2015 году в возрасте 45 лет. Гантер, которому сейчас 50 лет, много лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.

Джо Байден рассказывал, что после автокатастрофы собирался уйти из Сената, чтобы больше проводить с детьми, однако коллеги убедили остаться. Чтобы соединить работу с заботой о семье, он каждый день по полтора часа проводил в поезде по дороге на работу из Делавера в Вашингтон и обратно, за что получил прозвище «железнодорожный Джо».

Знак зодиака Джо Байдена – скорпион.

Инстаграм Джо Байдена — https://www.instagram.com/potus/, https://www.instagram.com/joebiden/

Джо Байден в молодости (ФОТО)

Фото — Getty Images

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