Що таке медитація та як нею займатися? Безкоштовні програми та послуги

Все більше людей по всьому світу відкривають для себе медитацію як інструмент підвищення власної ефективності, шлях до більш щасливого, наповненого життя. Звичайно, складно повірити, що медитація додасть сил, натхнення та відчуття щастя під час війни, коли Росія бомбардує мирні міста, будинки, школи, дитсадки. Але все-таки спробувати можна, багатьом же допомагає. Новий канал розповість тобі, що таке медитація, як займатися медитацією та які є безкоштовні додатки.

Що таке медитація?

Одне з найпростіших пояснень медитації описує її як техніку досягнення стану глибокого спокою та розслаблення, яка зазвичай передбачає прийняття специфічної пози в спокійному оточенні та зосередження уваги на якомусь явищі, об’єкті, відчутті чи рухах.

Медитація набула популярності завдяки уявленню, що вона допомагає боротися із негативними емоціями та стресом. А це стосується кожної людини, особливо в теперішні часи війни та постійного стресу. Звісно, медитація не позбавить від причин стресу, але люди, які її практикують, кажуть, що вона може змінити ставлення до самої проблеми й у такий спосіб не реагувати надто гаряче на невдачі.

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Які переваги медитації?

Люди, які займаються медитацією, відзначають такі плюси після регулярних практик:

Краще фізичне самопочуття. Більш глибокий сон, легке пробудження, нормалізація тиску.

Більш глибокий сон, легке пробудження, нормалізація тиску. Розвиток пам’яті. Більш ясний розум та вміння фокусуватися дозволяють запам’ятовувати більше інформації та розвивають пам’ять загалом.

Більш ясний розум та вміння фокусуватися дозволяють запам’ятовувати більше інформації та розвивають пам’ять загалом. Цілеспрямованість. Медитація допомагає зрозуміти важливе, перетворити на плани, а потім — на дії.

Медитація допомагає зрозуміти важливе, перетворити на плани, а потім — на дії. Продуктивність. Надмірна активність думок веде до відчуття, що треба кудись бігти та щось робити. Натомість спокійний розум дає змогу зробити те, на що б ми були нездатні через непосидючість.

Надмірна активність думок веде до відчуття, що треба кудись бігти та щось робити. Натомість спокійний розум дає змогу зробити те, на що б ми були нездатні через непосидючість. Креативність. Ясність розуму та чисте сприйняття реальності дають змогу подивитися на звичні речі під іншим кутом. Це надихає та дарує нові ідеї.

Ясність розуму та чисте сприйняття реальності дають змогу подивитися на звичні речі під іншим кутом. Це надихає та дарує нові ідеї. Неупереджене ставлення до всього. Ніщо не є однозначно хорошим або поганим — лише наша свідомість робить їх такими.

Ніщо не є однозначно хорошим або поганим — лише наша свідомість робить їх такими. Терплячість та емпатія. Розуміння власних емоцій дозволяє краще розуміти інших і завдяки цьому будувати з ними хороші стосунки.

Можна зекономити на психотерапії?

Якщо ви відчуваєте тривожність чи неспокій, то ви можете спробувати медитацію і якщо вона допомогла — чудово. Однак для деяких психічних розладів вона не є ефективною як єдиний засіб. Тоді важливо проконсультуватися з лікарем, щоб обрати оптимальний шлях оздоровлення.

Як почати правилно займатись медитацією?

Щоб почати медитувати, далеко їхати не треба. Адже для більшості початківців базова мета одна – навчитися спокою. Для цього достатньо, наприклад, почати з прослуховування медитативної музики. Особливо, якщо маєте проблеми зі сном.

Найкращий час для медитації — ранок, одразу після пробудження. Якщо вам не вистачає часу вранці, можна перенести практику на вечір.

Якщо вам не вистачає часу вранці, можна перенести практику на вечір. Займайтеся у тиші.

Сидіть рівно, та не обов’язково в «позі лотоса»

Концентруйтеся на диханні.

Тривалість практики — індивідуальна: це може бути і хвилина, і десять.

Ну і звичайно, якщо ви хочете спробувати зайнятис медитацією самостійно, можна встановити на телефон один із додатків для медитації.

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Безкоштовні додатки для медитації

Headspace та Calm – ці додатки мають схожі функції: допомагають долати стрес, знизити тривожність та зробити медитацію звичкою. Headspace – безкоштовний доступ на безлімітний термін до обмеженої кількості контенту, безкоштовний доступ до повної передплати на 2 тижні при підписці на рік (69,99 $ в рік), на 1 тиждень при щомісячній підписці (12,99 $).

Calm – доступ безкоштовний тільки на 7 днів, за умови підписки, далі – платно. Ціна 1399,99 грн на рік. Дуже багато різних медитацій, є медитації голосами знаменитостей, медитації для сну, розтяжки, прогулянок, різна музика.

Insight Timer – Медитація – Безкоштовна і платна підписки, багато безкоштовних медитацій різними мовами: для сну, подолання стресу, на візуалізацію, для роботи з відносинами, батьків, тощо. Одна з найбільших баз безоплатних медитацій.

Svitlo – Безкоштовний додаток з медитаціями, перший виключно українською. Щоправда не дуже оптимізований, довго завантажується, але можна потерпіти заради медитацій українською, тим паче, що набір доволі великий.

Типи медетативних практик

Є величезна кількість медитативних практик, деякі техніки яких вимагають дотримання певних правил, наприклад, прийняття особливої пози та проведення ритуалу. Інші ж техніки позбавлені таких ознак та охоплюють лише аспект зосередження уваги. Загалом, усі різновиди медитацій мають за мету досягнення розслабленості та зосередженості:

Дзадзен . Ця медитативна практика є основоположною в буддизмі. Вона виконується в сидячій позиції, зокрема, у позі лотоса, та супроводжується проведенням ритуалів;

. Ця медитативна практика є основоположною в буддизмі. Вона виконується в сидячій позиції, зокрема, у позі лотоса, та супроводжується проведенням ритуалів; Мантра-медитація . Полягає в зосередженні уваги виконавця на повторюванні мантр — молитви, фраз, слів чи звуків (на кшталт відомого «Ом»);

. Полягає в зосередженні уваги виконавця на повторюванні мантр — молитви, фраз, слів чи звуків (на кшталт відомого «Ом»); Трансцендентальна медитація . Передбачає виконання особистих мантр у зручній позі і практику медитації двічі на день

. Передбачає виконання особистих мантр у зручній позі і практику медитації двічі на день Йога і тай чи . Їх іноді називають «медитацією в русі», оскільки спокійні повторювані рухи, що їм притаманні, добре заспокоюють;

. Їх іноді називають «медитацією в русі», оскільки спокійні повторювані рухи, що їм притаманні, добре заспокоюють; Звукова медитація . Полягає у використанні чаш, гонгів та інших інструментів для створення звукових коливань та зосередженні на них уваги;

. Полягає у використанні чаш, гонгів та інших інструментів для створення звукових коливань та зосередженні на них уваги; Майндфулес медитація. Її особливістю є концентрація на «тут і зараз», зосередження на власних відчуттях і думках без осуду. Вона не потребує використання жодних атрибутів духовних практик чи дотримання суворих правил.

Якщо після медитації стає тільки гірше

Попри те, що від медитації зазвичай очікують відчуття легкості та умиротворення, інколи, особливо на початку, можуть виникати неприємні відчуття. Наприклад, деякі люди починають тривожитися, їм стає страшно або в них пригнічується настрій, виникає почуття глибокого смутку та бажання плакати й навіть панічні атаки. Особливо важко може даватися медитація тим, хто пережив психологічну травму. Частіше вже після кількох спроб медитувати людям стає легше, але в деяких випадках цього не стається. Розв’язати проблему може допомогти зміна техніки медитації або їхнє поєднання. Їх є така величезна кількість, що майже напевно можна знайти щось підхоже.

За матеріалами happymonday.ua

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