Лікування печії в домашніх умовах: як усунути симптоми печії

Багато українців зараз все частіше й частіше почали відчувати таку проблему зі здоров’ям як печія. У здорових людей печія може бути викликана нераціональним харчуванням, їжею «нашвидкоруч», «всухом’ятку», переїданням. Провокують печію гостра, смажена, жирна їжа, свіжа здоба, деякі харчові продукти, газовані напої. Також причиною печії може бути звичка лягати відразу після їжі, зловживання алкоголем і тютюном. Проте, якщо у здорової людини через стільки факторів може з’явитися печія, то що й казати зараз про всіх нас, у стані постінйого стресу під час війни. Хіба зараз багато людей регулярно харчуються? Чи постійно здоровою їжею?

Давай разом розбере: що таке печія, причини печії та що з нею робити?

Що таке печія?

Печія – пекуче відчуття в верхній частині живота, за грудиною, внаслідок підвищення рівня кислотності в шлунку, що супроводжується кислим чи гірким смаком у роті.

Печія переважно виникає на «важку» для шлунка їжу або на недбале ставлення до режиму прийому їжі. Класичним прикладом буде харчування «нашвидкоруч» фаст-фут їжею.

Причини печії

порушення типу та режиму харчування;

стресові ситуації;

прийомом деяких ліків, наприклад, аспірину;

гостра, підсмажена, жирна їжа;

алкоголь;

куріння.

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Печія при вагітності

Також печія часом виникає у жінок при вагітності. Навіть якщо раніше жінка ніколи не мала печії, то під час вагітності є підвищений ризик її виникнення. Печія у вагітної жінки пов’язана із зміною гормонального фону та внутрішньоутробним тиском плода на стінки шлунка.

Як швидко позбутися печії?

Допомогти собі можна знанням і дотриманням правил здорового харчування та застосуванням антацидів – засобів, що знижують кислотність шлунку та чинять обволікаючу дію. Їх можна придбати в аптеці без рецепта лікаря. Важливо, щоб препарат нейтралізував лише надлишок соляної кислоти, не перешкоджав фізіологічному процесу травлення та не мав ефекту бумерангу, тобто не викликав вторинної гіперсекреції шлункового соку. Фосфалюгель – це засіб, який відповідає цим вимогам, діє швидко, може бути рекомендований дітям згідно з інструкцією МОЗ. За допомогою фосфалюгелю можна швидко позбавитись печії в домашніх умовах або в дорозі.

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Чи допоможе сода при печії?

Чимало хто запитує, чи можна пити соду при печії? Дійсно, іноді люди вживають харчову соду, щоб позбутися печії. Однак робити цього не слід, бо полегшення буде нетривалим, а шкода – значною. Сода викликає «синдром рикошету», тобто після закінчення дії соди у шлунку збільшується секреція соляної кислоти й печія посилюється.

Звичайно, ви отримаєте тимчасове полегшення, коли нейтралізуєте шлунковий сік розчином соди. Певно усі пригадають урок хімії, коли кислота бурхливо реагувала з лугом. Але шлунок не кабінет хімії! Сода під дією соляної кислоти виділить вуглекислий газ, що подразнюватиме стінки й так чутливого шлунку.

Що прийняти при печії?

Натомість проти печії застосовують антациди. Вони нейтралізують дію соляної кислоти, захищають слизову оболонку від подразнення, швидко, протягом 5 хвилин, усувають неприємні больові відчуття. Кваліфікований фармацевт в аптеці порадить вам сучасні та безпечні антациди.

Мінеральна вода при печії

Аналогічно з розумом варто підходити до лікування мінеральними водами, особливо, якщо вода належить до категорії лікувально-столових чи лікувальних (ступінь мінералізації від 1 до 10 г/л та вище 10 г/л відповідно). До мінеральної води варто ставитися як до лікувального засобу та порадитися з лікарем.

За матеріалами та коментарями лікарки Ольги Летнянчик

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