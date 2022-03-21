Чим можна замінити сухий корм для котів та собак під час війни

Мало хто вірив у те, що в Україну справді прийде війна. Але Росія напала на Україну. Тепер вже більше трьох тижней від неї страждають дорослі, діти, люди похилого віку та навіть тварини. Домашні улюбленці також відчувають стрес та бояться всіх пострілів та взривів. Крім того, можне страждати ще й їхнє харчування, адже не факт, що сухий корм є в наявності в усіх магазинах, а у вас вдома є запаси. Чим же замінити сухий корм для собак, котів та гризунів?

Новий канал поспілкувався із ветеренаром дієтологом Єгором Ткачем, який розповів всі деталі цього питання.

Загальні правила

М’ясо. Як для собак, так і для котів, м’ясо має бути пісним: курятина, індичка, телятина, яловичина, кролятина або прісна риба (палтус, хек, камбала, тріска, палтус). М’ясо і рибу змішувати не можна, ними потрібно годувати в різні дні. Обов’язкове правило – ніякого сирого м’яса та риби, все потрібно дуже добре та довго варити.

Овочі, злаки, зелень – це все також має входити в склад раціону тварин. З овочів можна обрати між буряком, морквою або гарбузом. Овочі потірбно теж добре відварити, за часом – довше, ніж для людини, адже має виваритися більшість крохмалю, який погану переверають особливо кішки.

Крупи – найкраще обрати одну з каш на весь раціон харчування. Це має бути або гречка, або рис. Змішувати їх не можна. Для покращення смаку, каші можна відварювати у м’ясному чи рибному бульйоні.

Коти: чим готувати кота замість сухого корму

Коти це вузькопрофільні хижаки, на відміну від собак. Раціон кота не може складатися на більшу частину з круп, з клітковини, з овочей або з молочних продуктів.

– У котів раціон має складатися хоча б з 60% з м’яса або риби. 20% це може бути рисова крупа або гречана. 10-15% – овочі. Та останні відотки – тваринні або рослинні жири, – розповів ветеренар.

Якщо у вас немає необхідної кількості м’яса, то не можна компенсувати його нестачу кашами. За словами ветеренара-дієтолога, велика кількість клітковини з каш може призвести до розладу шлунка та до сильної діареї у кішок.

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З зелені до раціону котів можна додати кріп або петрушку. Проте варто пам’ятати, що кішки дуже чутливі до всіх запахів, тому в деяких випадках, різкий запах зелені може навпаки відлякати кота від їжі. Тому кріп, петрушку краще додавати лише тоді, коли ви точно знаєте вподобання вашої тварини.

– Що стосується кисломолочних продуктів, можна у раціон додавати сир, кефір – чим менша жирність, тим краще, – розповідає тваринний дієтолог.

Якщо говорити про температуру їжі, котам не можна давати холодну їжу. Її треба або підігрівати, або, щоб вона була кімнатної температури. Адже холодна їжа викликає у котів блювоту, яку потім дуже складно зупинити. також натуральна їжа може зберігатися в мисці кота: до 30 хвилин влітку та до години в холодну пору року.

Собака: чим годувати собаку замість сухого корму

Собаки – з ними набагато простіше, ніж з котами, розповідає Єгор Ткач.

– Собака в рази 10-15 краще засвоює крохмаль. Тобто собаку можна годувати за такою пропорцією: м’яса десь 30-40% , 30% – каші (гречка або рис), 30-40% овочі. Все це потрібно розварити, адже сире м’ясо, особливо свинина, може іноді містити в собі елементи такого захворювання, як сказ. При цьому, як для котів, так і для собак, цибуля, часник, прянощі, спеції – це яд, – розповів тваринний дієтолог.

Тваринам не можна шоколад, каву, виноград, авокадо. Всі ці продукти можуть призвести до летальних наслідків. При цьому, цікавим є те, що собаки дуже люблять ягоди, фрукти та деяки з них їм справді можна давати: чорниця, голубика, яблука, груша.

Що стосується температури їжі, то собакам можна давати, як підігріту, так і холодну їжу.

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Гризуни: чим годувати гризунів, замість сухого корму

З гризунами, звичайно, все набагато простіше. Всі ми бачили корм для кроликів, пацюків, хом’яків у зоомагазинах чи в інтернеті – це просто зерновий мікс.

– Можна готувати свого маленького гризуна тим, що у вас є вдома: пшениця, перлова крупа, вівсяна крупа, насіння соняшника, гречка, рис, кукурудзяні пластівці (не глазуровані), горохові пластівці, гарбузове насіння. Є декілька рецептів, якщо вам хочеться саме створити свій мікс для годування. Це може бути: пшениця, овес (обов’язково чищений, дроблений), жито, ячмінь, гречка, просо, горох, насіння соняшника, гарбузове насіння, кукурудза, сухофрукти. Давати потрібно всього потроху, – прокоментував ветеренар-дієтолог.

Якщо у вихованця є захворювання

Лікар ветеренар також розповів про уточнення – які корегування в харчуванні тварини ввести, якщо у неї є захворювання.

– Переведення на новий раціон робимо за 7-14 днів. Якщо є захворювання ШКТ, то краще використовувати гомілку курячу, стегно яловиче або індички з розрахунку 10 г сирого м’яса на 1 кг ваги вихованця. І 5 грамів круп на 1 кг маси тіла.

– Якщо у тварини діарея – відмовтеся від субпродуктів. Вони багаті на сполучну тканину і містять більшу кількість жиру, можуть викликати розлад травлення.

– Якщо у тварини захворювання сечостатевої системи, обирати варто більш жирніші сорти м’яса (яловича, стегно й шия), з круп краще рис.

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