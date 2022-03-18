Як зупинити кров без аптечки

В умовах війни, яку розв’язала Росія проти України, знання щодо того, як надавати першу медичну допомогу, стало необхідністю. Проте ситуація ще й ускладнюється тим, що не завжди під рукою може бути аптечка та всі необіхдні матеріали. Тому важливо знати, які є альтернативи класичним методам зупинки кровотечі. Тож Новий канал розповідає тобі, як зупинити кровотечу та правильно накласти джгут, особливо, якщо немає аптечки.

Методи контролю критичної кровотечі:

Тампонування рани;

Джгут;

Тиснуча пов’язка;

Прямий тиск на рану.

Прямий тиск на рану є найшвидшим та може використовуватися в якості тимчасової зупинки кровотечі. Частина тіла, на яку опираємося, повинна тиснути максимально, усією масою тіла. Прямий тиск можна використати як на старті, так і між маніпуляціями, якщо перша з них була невдалою.

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Думка лікаря: як зупинити кровотечу без аптечки

Лікарка-хірург столичної лікарні в Печерському районі Києва, Швець Світлана Вікторівна, розповіла нам чим можна замінити джгут, медичні пов’язки та тампони для ран.

– Найперше, дуже важливо притиснути рану (зробити тампонування), місце, звідки йде кровотеча. Це потрібно робити, навіть, якщо при собі немає стерильних пов’язок та антисептика. Зробіть це одягом або шматком від нього, ковдрою, рушнком – будь-яким шматком тканини, який у вас є на час екстренної ситуації, – розповіла лікарка.

Другим кроком, за словами Світлани Вікторівни, є накладання джгута. Якщо це можливо, потрібно оприділити тип кровотечі: артеріальна чи венозна. Венозна зазвичай темно-червого кольору, артеріальна – більш світліша. Якщо ти колись здавав кров з пальця чи вени, то, думаємо, що різницю зрозумієш. При артеріальній кровотечі правильним є накладати джгут зверху рани, при венозній – нижче рани.

Проте в екстрималних ситуаціях звичайна людина може не розрізнити колір крові, тому можна накласти джуг на відстані 5-8 см вище поранення. Якщо при собі немає медичного джгута, замінити його можна поясом від штанів, шарфом, косинкою та, знову ж таки, відірванним шматком від одягу.

– До приїзду медиків не можна пересувати та знімати джгут. Якщо вам здається, що сильна кровотеча продовжується, а рана пульсує, то краще пов’язати ще один джгут. Також, не варто залишати рану без тиску та тампонування, можна попросити, щоб хтось з цим допоміг. Інколи, тримати рану зажатою може і сам поранений, звичайно, якщо дозволяє його стан, – прокоментувала медик.

Як правильно накладати джгут (загальні правила)

Використовувати при масивних кровотечах з кінцівок, при ампутації чи частковій ампутації вище кисті чи ступні; Накладати джгут типу Cat можна на одяг; Якщо не можна візуалізувати місце кровотечі, джгут накласти максимально високо на кінцівку; Якщо краї рани можна чітко візуалізувати — накласти джгут на відстані 5−8 см вище рани; Якщо кровотеча не зупинилася, скористатися ще одним джгутом, який накладається впритул над першим; В зоні умовної безпеки записати час накладання джгута; Правильно накладений джгут може знаходитися на кінцівці до двох годин; Про правильно накладений джгут свідчить відсутність пульсу на периферії.

Типові помилки при накладанні джгута:

Нерішучість та зволікання зі своєчасним накладанням джгута; Не повністю затягнутий джгут перед закручуванням; Нехтування другим джгутом, у випадку, якщо перший був неефективним; Використання джгута при некритичних кровотечах; Накладання джгута занадто високо, якщо є можливість чітко візуалізувати краї рани; Пересування, знімання, пересовування джгута до приїзду медиків; За відсутності турнікетів краще виконувати тампонування поранення або здійснювати прямий тиск над місцем кровотечі.

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