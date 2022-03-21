Як боротися з безсонням – прості правила

Навіть після переміщення на територію України, де не ведуться активні боойові дії, абоо ж навіть за кордон, багатотьох українців мучить безсооння. Безсоння – це одна з природніх захисних реакцій організму на перебування у небезпеці. Проте, важливо вміти налагодити сон, адже саме він забезпечує організм силами. Центр протидії дезінформації при РНБО України наводить кілька порад як впоратися з безсонням.

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Отже, як впоратися з безсонням:

• лягайте у ліжко, коли відчуваєте сонливість;

• провітрюйте приміщення перед тим, як лягаєте, оптимальна температура – 18-20°C;

• протягом дня робіть фізичні навантаження, але не менше, ніж за три години до початку сну; фізичні навантаження допомагають боротися з гормоном стресу;

• вечеря має бути легкою, щоб не сповільнювати вироблення гормону мелатоніну, завдяки якому ми спимо;

• у другій половині дня віддайте перевагу теплій воді, трав’яного чаю замість чорного, зеленого чи кави;

• ноги тримайте у теплі – так ви сигналізуєте мозку, що настав час спати;

• робіть дихальні вправи для розслаблення м’язів тіла;

• використовуйте «білий шум», що допомагає навіть малюкам;

• відновлюйте рутину мирного часу.

Бажаємо вам швидко засинати, адже сон – це запорука здоров’я!