Нова пошта: які відділення працюють в Україні під час війни?

У воєнний час, коли багато хто змушений покинути свій дім, через напад Росії на Україну, українці змушені кинути більшість своїх речей. Звичайно, плюс, коли в місті залишився хтось з родичів та може надіслати тобі хоч щось. Але як це зробити? «Нова Пошта» опублікувала інтерактивну карту своїх відділень, що працюють по Україні у період воєнного стану. Тож кожен може відправити чи отримати свої речі, проте, можливі затримки у термінах доставки.

Які відділення працюють станом на 9-10 березня 2022 року, можна дізнатися за посиланням. У прес-службі пошти кажуть, що карта оновлюється щодня.

Так, частина відділень у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та Львові працюють з 8:00 до 18:00. Відділення в інших обласних і районних центрах працюють на видачу і відправку в будні дні з 9.00 до 17.00. У суботу з 9.00 до 18.00, Неділя – вихідний.

Якщо в місті діє комендантська година, то Нова пошта відкривається вранці на годину пізніше і закривається ввечері на годину раніше.

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У компанії також нагадали, що якщо ваше відправлення знаходиться у інших областях – ви можете самостійно зробити переадресацію туди, де вам зручно її отримати. Переадресація безкоштовна, як і зберігання посилок.

Зазначимо, що працюють не всі існуючі відделення по місту. Але зручним є те, що наразі доступна і кур’єрська доставка. Це значить, що якщо тобі треба доставити посилку туди, де немає працюючого відділення, то її може занести кур’єр на конкретну адресу.

Фото: скрін з карти

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