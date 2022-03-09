Новий каналНовини

Нова пошта: які відділення працюють в Україні під час війни?

Нова пошта: які відділення працюють в Україні під час війни?

У воєнний час, коли багато хто змушений покинути свій дім, через напад Росії на Україну, українці змушені кинути більшість своїх речей. Звичайно, плюс, коли в місті залишився хтось з родичів та може надіслати тобі хоч щось. Але як це зробити? «Нова Пошта» опублікувала інтерактивну карту своїх відділень, що працюють по Україні у період воєнного стану. Тож кожен може відправити чи отримати свої речі, проте, можливі затримки у термінах доставки. 

Які відділення працюють станом на 9-10 березня 2022 року, можна дізнатися за посиланням. У прес-службі пошти кажуть, що карта оновлюється щодня.

Так, частина відділень у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та Львові працюють з 8:00 до 18:00. Відділення в інших обласних і районних центрах працюють на видачу і відправку в будні дні з 9.00 до 17.00. У суботу з 9.00 до 18.00, Неділя – вихідний.

Якщо в місті діє комендантська година, то Нова пошта відкривається вранці на годину пізніше і закривається ввечері на годину раніше.

Як отримати допомогу в Україні та закордоном: волонтери створили зручний для навігації сайт

Статус біженця для українців: що це та чи варто його оформлювати 

У компанії також нагадали, що якщо ваше відправлення знаходиться у інших областях – ви можете самостійно зробити переадресацію туди, де вам зручно її отримати. Переадресація безкоштовна, як і зберігання посилок.

Зазначимо, що працюють не всі існуючі відделення по місту. Але зручним є те, що наразі доступна і кур’єрська доставка. Це значить, що якщо тобі треба доставити посилку туди, де немає працюючого відділення, то її може занести кур’єр на конкретну адресу.

Фото: скрін з карти

Читай також:

Евакуація з місць, де йдуть бойові дії – як дізнатися та що робити

#ДобріІсторії. Анастасія Булгакова: «Розробляю систему електронної черги для військоматів»

выбор редакции новости новости 2022
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь