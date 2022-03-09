Допомога в Україні та закордоном – worldwithukraine.in.ua

Українські волонтери за ініціативою юриста Анни Вишнякової створили сайт worldwithukraine.in.ua для тих, хто потребує допомоги як в Україні, так і закордоном. Сайт містить два розділи: надати та отримати допомогу. У кожному користувач може вказати країну перебування та обрати графу з необхідною інформацією: медична та гуманітарна допомога, житло, транспорт, перетин кордону, контакти волонтерів, юридична інформація, робота та навчання.

Як отримати 6500 гривень від держави через втрату роботи під час війни

Starlink в Україні: Ілон Маск активував роботу Starkink в Україні

– Швидкий та спрощений доступ до достовірної інформації є наразі критичним. Ми розробили просту платформу, де можна знайти інформацію щодо широкого кола питань. Кожне посилання перевіряється нашою командою волонтерів з України та закордоном, які потім додають його на сайт. Це допомагає трохи впорядкувати хаос із сотень лінків, телеграм-груп та гугл документів. Ми плануємо розширення платформи та роботу в напрямку координації допомоги: встановлення прямого контакту між тим, хто може допомогти і тим, кому потрібна допомога, – зазначає Анна.

Охочих взяти участь у розробці проєкту – прохання писати команді на пошту: worldwithukraine.help@gmail.com