Статус біженця для українців 2022: що дає та чи варто його оформлювати

Жорстока війна, розв’язана Володимиром Путіном, змусила майже 875 тисяч українців виїхати за кордон. Державна прикордонна служба повідомляє, що більша частина людей (454 тис.) виїхали до Польщі, 116 000 — до Угорщини, 67 000 до Словаччини, 45 000 до Румунії та 79 000 до Молдови, яка не входить до ЄС. Окрім цих країн надають прихисток українцям ще Чехія, Литва, Німеччина, США, Португалія.

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Що дає членство в ЄС Україні: які переваги можуть набути українці

Перетнувши кордон, українцям не обов’язково одразу оформлювати статус біженця. У тих, хто тікає від війни, є кілька варіантів. Про них говоримо далі.

1. Право на законне перебування до 90 днів в країнах ЄС. Інституції рекомендують не спішити подавати заявку на біженство, якщо у вас є де зупинитись і фінансові можливості.

2. Механізм тимчасового захисту, покликаний зменшити бюрократичні процедури до мінімуму та пришвидшити процес (уточнюйте в залежності від країни) передбачає:

– Отримання посвідки на 1 рік на проживання на період тимчасового захисту.

– Доступ до роботи. Вимоги про 6 місяців у цьому випадку немає.

– Доступ до освіти. Діти до 18-ти років мають право навчатись у закладах освіти на рівні з громадянами країни перебування.

– Забезпечення житлом (заселення у центр чи надання засобів для проживання);

– Доступ до соціального забезпечення та медицини;

– Можливість отримати статус біженця у майбутньому.

3. Статус біженця (лише в тій країні, кордон якої ви перетнули).

Статус біженця – це правовий інститут, створений з метою надання захисту і допомоги людям, яким загрожує переслідування в їхніх країнах проживання. Біженці та особи, що шукають притулок, мають ряд прав, які закріплені в Женевській конвенції та національному законодавстві кожної країни. Зазвичай, це право залишатися в країні (тимчасово або безстроково), право на отримання житла і соціальної допомоги, право на участь в інтеграційних програмах, навчання, роботу і возз’єднання сім’ї. Женевська конвенція не регулює процедуру подання та розгляд клопотання від особи, що шукає притулок. Ці процедури значно різняться в різних країнах, у тому числі всередині Європейського Союзу.

Де подати заявку на отримання статусу біженця?

– Під час в’їзду до країни. Повідомити офіцера прикордонної служби.

– Якщо на пункті перетину кордону великі черги, запитайте де знайти найближче відділення Прикордонної служби.

Важливо знати:

Процес отримання статусу біженця може тривати в середньому близько 6 місяців. На цей період необхідно здати свій паспорт відповідним інституціям. Протягом перших шести місяців після подачі заявки не має права працювати. Якщо не надали статус біженця протягом 6 місяців, є право отримати довідку для роботи.

Статус біженця гарантує:

– Посвідку на проживання, що буде діяти як мінімум 3 роки.

– Спеціальний документ для подорожей між країнами ЄС.

– Право на працевлаштування та освіту.

– Право на визнання українських дипломів.

– Право на соціальне забезпечення та медичні послуги.

Відтепер українські біженці матимуть право жити в ЄС протягом трьох років. Громадяни та резиденти України можуть працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту на термін до одного року, а за умови довготривалої війни статус біженця може бути подовжений ще на два роки.