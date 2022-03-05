Як говорити з дітьми про війну та пояснити, що це? Поради від сімейної і дитячої психологині Світлани Ройз

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24 лютого за наказом Володимира Путіна Росія варварськи вторглася на територію України та розпочала повномасштабну війну. У багатьох українських містах ідуть запеклі бойові дії, чути звуки обстрілів та вибухів. Люди змушені ховатися у підвалах та бомбосховищах, щоб урятувати свої життя та життя своїх дітей. Останнім доводиться найскладніше, адже розуміють вони мало, а гучні звуки обстрілів і вибухів дуже їх лякають.

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Як говорити з дітьми про війну та пояснити, що це?

Про те, як пояснити дитині, що таке війна, та допомогти їй психологічно, розповіла сімейна та дитяча психологиня Світлана Ройз:

Ми можемо пояснити, що війна — це агресивні дії однієї країни щодо іншої. Війна вже триває 8 років, просто вона була для нас непомітна. Зараз це змінилося. Якщо дитина знає, що таке цінності, можна пояснити, що цінності людей і країн можуть не збігатися;

Війна — це завжди страшно та жахливо. Ми маємо робити акцент: «‎Дивися, ми зараз у безпеці й наша армія робить усе, щоби ми залишалися в безпеці. А для того, щоби ми були в більшій безпеці, нам треба прислуховуватися одне до одного, важливо, щоби ти робив те, що я кажу. Ти відповідаєш за те-то й те-то». Дитину важливо зробити відповідальним за щось. Будь-яка розмова з дитиною має закінчуватися обіймами;

Корабель не тоне на воді, він тоне, коли вода потрапляє всередину нього. Тому не так важливо, що зовні, важливо — що ми впускаємо всередину.

Далі — кілька порад, як допомгти дитині:

Режим дня. Робіть усе, що ви робили раніше, якщо є така можливість. Якщо дитина їла завжди о певній годині та є можливість так робити і надалі — продовжуйте. Те, що зараз пов’язує нас із мирним часом, буде на користь;

Робіть усе, що ви робили раніше, якщо є така можливість. Якщо дитина їла завжди о певній годині та є можливість так робити і надалі — продовжуйте. Те, що зараз пов’язує нас із мирним часом, буде на користь; Важливо створювати безпечний простір. Наприклад, будиночки чи «‎халабуди», сидіти на підлозі, малювати будиночки, гратися в хованки. Те, що може давати відчуття кордонів;

Наприклад, будиночки чи «‎халабуди», сидіти на підлозі, малювати будиночки, гратися в хованки. Те, що може давати відчуття кордонів; Грати в псевдоагресивні ігри . Наприклад, битися подушками, бігати і кричати, грати в боулінг чи збивати кульки;

. Наприклад, битися подушками, бігати і кричати, грати в боулінг чи збивати кульки; Використовуємо протокол для дітей у стресі, про який я дізналася від одного з моїх викладачів з Ізраїля Олександра Гершанова. Коли людина пережила стрес, перше, що треба зробити — обійняти її. Але водночас важливо старатися не торкатися відкритих частин тіла, бо це може спричинити ще більшу невротизацію. Ми можемо взяти людину за руку, якщо інший контакт неможливий;

про який я дізналася від одного з моїх викладачів з Ізраїля Олександра Гершанова. Коли людина пережила стрес, перше, що треба зробити — обійняти її. Але водночас важливо старатися не торкатися відкритих частин тіла, бо це може спричинити ще більшу невротизацію. Ми можемо взяти людину за руку, якщо інший контакт неможливий; Розмахувати руками, як маятником.

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