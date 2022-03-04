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Как стать волонтером на Украине: чем можно помочь армии?

Как стать волонтером на Украине: чем можно помочь армии?

В то время, когда Россия варварски вторглась на территорию Украины, наша армия очень нуждается в помощи. Первый вариант можно отправлять деньги в проверенные благотворительные организации. Подробнее об этом мы писали в материале – Как помочь украинской армии. Второй вариант помощи – стать волонтером и помогать армии своими делами.

Как стать волонтером в Украине и помочь украинской армии? Читай у нас.

Как стать волонтером?

Старенькі

Когда украинские города начали массово обстреливать, конечно же, многие стали спасаться и бежать. Но пожилым людям очень сложно покинуть свой дом, прежде всего из-за моральных и физических факторов. Так что, конечно, они нуждаются в помощи. Сейчас волонтеры для этого дела нужны в Киеве и Днепре: на фасовку пакетов, а также волонтеры на машинах или корпоративные машины для доставки помощи. Фасовка и доставка продуктов — в будни с 9 до 16. Записаться можно у координаторов через фейсбук: Киев, левый берег — Анастасия Дорошенко; Киев, правий берег — Marina Boyko; Днепр — Valeriia Brezhneva.

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Волонтеры в медицине

Платформа Donor.ua

На сайте регистрируются доноры и пациенты, нуждающиеся в крови. Платформа содержит необходимые инструкции, адреса центров донорства (в частности, в Киеве).

Червоний Хрест України

Набирают резервных волонтеров. Это команда добровольцев из разных уголков страны, желающих помогать организации в осуществлении ее гуманитарной миссии во время чрезвычайных ситуаций. То есть это люди разных профессий, разных взглядов, интересов и предпочтений. Чтобы стать волонтером резерва Красного Креста Украины необходимо ознакомиться с миссией Международного Движения, принять принципы, зарегистрироваться по ссылке. При чрезвычайной ситуации с волонтером резерва свяжутся и расскажут дальнейшие действия.

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Как стать волонтером на Украине: чем можно помочь армии?

Волонтеры, которые помогают гражданским

Восток СОС

Помогает эвакуировать гражданских из Луганска и Донбасса. Чтобы присоединиться к команде благотворительного фонда как волонтер, предоставить жилье или другую помощь людям, которые выезжают с оккупированных территорий или прифронта, нужно заполнить анкету.

Центр спільних дій

Организация ищет тех, кто готов приютить соотечественников, бегущих от бомбардировок. Жители Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой или Ровенской областей, которые готовы принять у себя несколько человек, могут заполнить эту форму. Актуально как для жителей городов, так и для небольших поселков и сел. Центр Общих Действий передаст эту информацию людям, которые ищут защиту после согласования с вами.

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Как стать волонтером на Украине: чем можно помочь армии?

Волонтеры, которые помогают военным

Українська Волонтерська Служба

Наибольшая потребность в волонтерах в направлениях: координация центров помощи для ВПЛ, подготовка потенциальных мест размещения людей, психологическая помощь для детей и подростков, сдача крови на донорство, организация помощи пожилым людям, авто-волонтерство (водители с собственным транспортом). Чтобы присоединиться, нужно зарегистрироваться на сайте УВД и зайти в волонтерский чат вашего города. Следить за потребностями в волонтерах можно на Волонтерской платформе и в телеграмм-канале.

Фото УНІАН, iStock

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