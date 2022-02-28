Як поводити себе на блокпостах: важлива інформація для українців

24 лютого Росія варварськи вторглася на українські території. Саме тому Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні. Міністерство оборони України оприлюднило правила поведінки для українців на блокпостах, без яких безпечне життя тепер неможливе.
Звичайно, що в умовах воєнного стану в Україні вводиться особливий безпековий режим. Саме тому по території нашох країни встановленні блокпости. І ось яких правил мають дотримуватись українці:
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Також громадяни при проходженні блокпоста мають після огляду та дозволу продовжувати рух, плавно набираючи швидкість.
Фото – t.me UA_National_Police
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