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Як поводити себе на блокпостах: важлива інформація для українців

Як поводити себе на блокпостах: важлива інформація для українців

24 лютого Росія варварськи вторглася на українські території. Саме тому Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні. Міністерство оборони України оприлюднило правила поведінки для українців на блокпостах, без яких безпечне життя тепер неможливе. 

Звичайно, що в умовах воєнного стану в Україні вводиться особливий безпековий режим. Саме тому по території нашох країни встановленні блокпости. І ось яких правил мають дотримуватись українці:

Правила поведінки на блокпостах в Україні

  • зменшити швидкість авто,
  • завчасно приготувати документи для перевірки,
  • вимкнути фари,
  • увімкнути аварійне світло та світло у салоні авто,
  • не вести відеозйомку,
  • без дозволу військових не виходити з авто,
  • чітко відповідати на питання військових,
  • бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон авто.

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Також громадяни при проходженні блокпоста мають після огляду та дозволу продовжувати рух, плавно набираючи швидкість.

Фото – t.me UA_National_Police

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