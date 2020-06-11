Ексклюзив! Хто вигадує трешові інгредієнти для гастрошоу «Хлебное зрелище»

Промінчики добра, їстівний бюстгальтер і вчорашній борщ: сценарист «Хлебного зрелища» розповіла, звідки беруться всі ці дивні «продукти»

По неділях на YouTube Нового каналу ось уже місяць виходить фанове гастрошоу «Хлебное зрелище», в якому два топових шефа столичних ресторанів зі звичайних продуктів готують незвичайні страви. Оцінюють кулінарні шедеври зіркові експерти.

Серед тих, хто вже встиг спробувати страви кухарів – Володимир Дантес, Женя Галич, Богдаш Буше і Даша Коломієць.

Що приготували шефи в першому випуску «Хлебного зрелища»: Рецепти для будь-якої кухні

Але головна родзинка проекту навіть не в простих рецептах і лайфхаках, якими діляться шефи Антон Васильєв та Ілля Сьомін, а в гумористичній складової шоу! Продукти, які спочатку отримують шефи, вельми незвичайні. Антон і Ілля вже готували з вчорашнього борщу, шампанського, зів’ялого шпинату, магазинних пельменів, формочок для тарталеток, шпротів та інших інгредієнтів, які зазвичай довго лежать в холодильниках.

Разом з продуктами на стіл до шефів потрапляють і дивні малоїстівні речі, які теж обов’язково повинні стати частиною страви. Наприклад, бюстгальтер з цукерок, промінчики добра, посипка для паски, дитячі повзунки і багато іншого.

Глядачі від випуску до випуску задаються одним питанням: хто придумує, які інгредієнти отримають шефи, і де ця людина черпає натхнення? Знайомтеся, Ірина Журавльова, сценарист «Хлебного зрелища», і саме на неї косяться шефи, щоразу відкриваючи нові продукти.

Ірина розповіла, звідки бере ідеї для кожного випуску і зізналася, що креативити їй особливо і не доводиться:

– Для кожної програми придумується тема. Ну, як придумується 🙂 Вона просто виникає в голові сама собою, – ділиться Ірина Журавльова. – Як правило, тема ця дуже народна і зрозуміла всім: що їдять холостяки, студенти, ЗОЖники. І сам гумор вже в тому, які продукти потрапляють в цю добірку. Смішно, що холостяки їдять пельмені, а студенти схиблені на майонезі. «Це соус богів – «мазік»», – як вони кажуть. А якщо змішати майонез з кетчупом, вийде кетченез – це взагалі з розряду фудпорно 🙂 Смішно, що в кожній родині в холодильнику цілодобово стоїть каструля з супом, який «Не викидай! Тато потім доїсть!». Саме так з’явився інгредієнт з першого «сімейного» випуску «ХЗ шоу» з Володимиром Дантесом – «вчорашній борщ». Якщо в процесі за завданнями ми додаємо шефам продукти, то вони майже завжди абсурдні або ж максимально несмачні, або з дивною консистенцією. Загалом, ми, правда, робимо все можливе, щоб ускладнити шефам життя! 🙂 Але в цілому ми не фантазуємо і нічого не вигадуємо з повітря по продуктах. Всі ідеї з життя! Я завжди кажу, що життя – кращий автор.

Ірина також зізналася, що неїстівні інгредієнти вона підкладає заради фану, прекрасно усвідомлюючи, що навряд чи вони потраплять до страви. Але ідея в тому, щоб шефи все ж таки придумали, як застосувати ту чи іншу річ:

– У кожен набір я додаю по темі якийсь неїстівний атрибут. У програмі про ЗОЖ це були «світло сонечка і промінчики добра», законсервовані в скляній банці, у випуску про «сніданок у ліжко» – це троянда (Упс, спойлер!), у випуску з набором «другого дня весілля» – це різнокольорові повзунки. Загалом я завжди підкладають предмети, які роблять більш смішною стереотипність того, що відбувається.

І шефи відмінно справляються! Наприклад, Даша Коломієць була в захваті, коли отримала бокси з продуктами, упаковані в кольорові повзунки.

Які сюрпризи чекають на шефів далі, і які інгредієнти приготувала для них Ірина Журавльова, дивіться вже в 5 випуску «Хлебного зрелища» 14 червня о 12:00 на YouTube Нового каналу.

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