Video: Канапешки з песто VS Тарталетки з тортом: Чим нагодували шефи Дашу Коломієць. Хлебное зрелище
Кухарі повинні були з однакового набору продуктів приготувати страви, які вразять уяву і смакові рецептори зіркового експерта - ведучої та діджея Даші Коломієць.
Новий канал / Канапешки з песто VS Тарталетки з тортом: Чим нагодували шефи Дашу Коломієць. Хлебное зрелище
07 червня
Канапешки з песто VS Тарталетки з тортом: Чим нагодували шефи Дашу Коломієць. Хлебное зрелище
У четвертому випуску гастрошоу «Хлебное зрелище» шефи Антон Васильєв і Ілля Сьомін за правилами готуватимуть з однакових інгредієнтів, і в цей раз їм дісталися продукти з другого дня весілля. Все те, що гості не доїли, а викинути - рука не піднялася: ковбаска, огірки, трохи маслин, шампанське, шматочок торта і... парочка повзунків з конкурсу. Кухарі повинні були з отриманих продуктів приготувати страви, які вразять уяву і смакові рецептори зіркового експерта - ведучої та діджея Даші Коломієць.
Хто з кухарів втратив дорогоцінний час, відведений на підготовку, поки танцював під баян? За що Іллі Сьоміну тепер соромно перед фронтменом "Бумбоксу"? Кому довелося просто під час кулінарного процесу проходити опитування? І чиє блюдо Даша Коломієць в результаті назвала кращим - тарталетки Іллі або канапешки Антона? Дивіться у новому випуску «Хлебного зрелища» (Новий канал)!
Про проект: 17 травня на YouTube Нового каналу стартувало фанів кулінарне діджитал-шоу «Хлебное зрелище», в якому двоє шефів топових столичних закладів готують незвичайні страви зі звичайних продуктів, і під час цього на них «сипляться» різні ускладнення! Наприклад, в 1 випуску одному з кухарів довелося готувати в боксерських рукавичках, а продукти другого весь час змінювалися.
В кінці кожного випуску страви шефів пробує зірковий експерт, і той кухар, чиє блюдо виявиться кращим, отримає 100 доларів на бонусний рахунок. У фіналі учасник, який назбирає більшу суму, забере всі гроші - і свої, і з рахунку конкурента, і відправиться в гастротур в Нью-Йорк. Є за що поборотися!