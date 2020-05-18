У неділю, 17 травня, на YouTube Нового каналу вийшов перший випуск гастропроекту «Хлебное зрелище», в якому двоє шефів ыз «сімейного» набору продуктів готували ресторанні страви. А оцінював кулінарні шедеври кухарів Володимир Дантес! Ми зберегли для вас рецепти, щоб ви могли приготувати ці страви і на своїй кухні. Та вам буде простіше, ніж шефам, адже не доведеться виконувати жодних каверзних завдань!

Учасники проекту «Хлебное зрелище» – двоє молодих шеф-кухарів – Антон Васильєв, бренд-шеф ресторанів «Тайський привіт», «Китайський привіт», «В’єтнамський привіт» та Ілля Сьомін, шеф-кухар ресторанів «Тin Tin» та «Loggerhead Bar» – отримали однакові базові інгредієнти.

Але вже після першого ускладнення Антон забрав у Іллі три інгредієнта: вино, гречану крупу та олію. Тож від гречото, яке кухар планував готувати, довелося відмовитися.

А ось у Антона забрали майонез, і йому необхідно було зробити домашній варіант власноруч.

За час готування шефів чекали ще кілька неприємних ускладнень – Антону дістався пупс, якого доводилося постійно тримати на руках, а Іллі довелося закінчувати страву, стоячи на балансборді. І це були лише квіточки!

Зрештою Антон приготував страву, яку назвав «Гречка святкова по-домашньому», а Ілля примудрився зробити соус із борщу та карі і представив «Сердечну пасту з соусом карі-борщ».

Чия страва більше сподобалася Володимиру Дантесу, хто з кухарів отримає перші 100 доларів і стане на крок ближче до заповітного гастротуру в Нью-Йорк, дивіться у повному випуску «Хлебного зрелища» (Новий канал).

Video: Що приготували шефи в першому випуску «Хлебного зрелища»: Рецепти для будь-якої кухні Ми зберегли для вас рецепти першого випуску кулінарного шоу Хлебное зрелище, щоб ви могли приготувати ці страви і на своїй кухні. Але вам буде простіше, ніж шефам, адже не доведеться виконувати ніякі каверзні завдання!

А наступний випуск вийде на YоuTube Нового каналу в неділю, 24 травня, о 12:00! Не пропустіть нові рецепти, нового зіркового експерта та нові кумедні ускладнення. Буде весело і смачно!