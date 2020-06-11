Учасник гастропроекту «Хлебное зрелище» Ілля Сьомін поділився рецептом незвичайного кулінарного шедевру

Як приготувати американський хот-дог, знає кожен – ця популярна американська страва вже давно не екзотика для українців. А чи знаєте ви, що її можна приготувати з українського «набору студента» – картоплі, огірків і сосисок? Як це зробити, розповість шеф-кухар Ілля Сьомін – учасник гастропроекту «Хлебное зрелище», який Новий канал випускає в YouTube.

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– Сподіваюся, нашого гостя (у свіжому випуску ним стане шеф-кухар ресторану «Адель» Олексій Краковський, – прим. ред.) Попередили, що ми збираємося до Нью-Йорка, тому я і приготував американську страву. Щоправда, з українських продуктів, – сказав Ілля Сьомін.

Український хот-дог: рецепт від Іллі Сьоміна

Інгредієнти:

картопля – 1 велика;

сосиска – 1 шт.;

солоний огірок – 1 шт.;

кетчуп, майонез – за смаком.

Спосіб приготування:

Зваріть картоплю в підсоленій воді, поки вона не стане м’якою всередині. Зваріть сосиску, попередньо зробивши розрізи по краях. Зробіть трикутний розріз у картоплі, змастіть його кетчупом і майонезом. Покладіть у розріз дрібно нарізаний солоний огірок і сосиску – картопля використовується замість булки. За умовами проекту, шеф-кухар мав додати у страву червону ікру і вермішель швидкого приготування. Але ми повторювати цей експеримент не рекомендуємо.

Ще більше рецептів і кулінарних лайфхаків – у гастропроекті «Хлебное зрелище», свіжий випуск якого Новий канал випустить в YouTube вже цієї неділі, 14 червня, о 12:00. У цьому ж випуску ви дізнаєтеся, чи оцінив хот-дог по-українськи шеф-кухар ресторану «Адель».

Video: Хот-дог з картоплі та сосиски: готуємо американську страву з «набору студента» Учасник гастропроекту Хлебное зрелище Ілля Сьомін поділився рецептом незвичайного кулінарного шедевру

Про проект:

«Хлебное зрелище» – гастропроект, який Новий канал випускає в YouTube. У ньому шеф-кухарі Ілля Сьомін і Антон Васильєв змагаються в мистецтві кулінарної імпровізації. Вони готують різні страви з однакових наборів продуктів і пригощають ними запрошених зіркових гостей. Шеф-кухар, чиї страви сподобаються більшій кількості гостей, отримає головний приз – гастротур по Нью-Йорку

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