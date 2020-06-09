У четвертому випуску гастрошоу «Хлебное зрелище» на YouTube Нового каналу шефи Антон Васильєв та Ілля Сьомін готували свої кулінарні шедеври для ведучої і діджея Даші Коломієць. Але за традицією, ім’я зіркового експерта для кухарів залишалося загадкою до самого фіналу!

За правилами проекту кожному з шефів дістався однаковий набір інгредієнтів. Цього разу Антон і Ілля отримали продукти, які зазвичай залишаються на другий день весілля – огірочок, петрушка, формочки для тарталеток, ковбаса, шампанське, шматок торта, маслини і… дитячі повзунки рожевого і блакитного кольорів, які теж обов’язково потрібно було використовувати.

Дивись: Канапешки з песто VS Тарталетки з тортом: Чим нагодували шефи Дашу Коломієць. Хлебное зрелище

Форми для тарталеток наштовхнули шефів на однакові ідеї: і Антон, і Ілля вирішили наповнити їх різними начинками з отриманих продуктів.

І поки вони почали приготування, на них «посипалися» завдання-ускладнення. Цього разу, правду кажучи, вони були досить легкими – жодного ростового костюма! Зате Антону довелося проходити тест з питаннями «про наречену», який він практично повністю провалив. Як результат – позбувся декількох важливих інгредієнтів.

А Ілля і зовсім втратив багато часу з 30 хвилин, виділених на приготування страв, поки насолоджувався смаком гострого перцю, купався в рисі і танцював під баян!

В результаті Даша Коломієць отримала два блюда, схожих між собою. Різниця лише в тому, що якщо Антон зробив кілька різних тарталеток, одну з яких навіть начинив тортом, то Ілля склав цілий піднос їжі: тарталетки, нарізка і шматок тортика, який так і не зміг нікуди використовувати.

Упакували свої кулінарні шедеври кухарі в бокси, а бокси – в ті самі повзунки, які їм дісталися на самому початку.

Розпакувавши страви, ведуча відразу зазначила, що зовні набір Іллі з усім своїм розмаїттям нагадує їй кейтерінг на зйомці.

А ось страву Антона порівняла з вчорашньою їжею з їдальні. Сама того не знаючи, Даша практично вгадала, який набір продуктів дістався шефам спочатку!

– Ковбасна тарілка (так Даша назвала блюдо Іллі) мені спочатку сподобалася більше, тому що тут все було зрозуміло. Але все в подачі змішалося – торт пахне ковбасою, тарталетки розвалилися. В іншому ж боксі – тарталетки, але я не люблю, коли не розумію, що я їм, – зазначила Даша, показуючи на начинену тортом тарталетку.

У підсумку, перемога і заповітні 100 доларів дісталася-таки Іллі Сьоміну, а точніше його тарталетці з нарізкою. І на даному етапі, Ілля веде в загальному рахунку кухарів: в сумі у нього 300 доларів, а у Антона – всього 200. Але кулінарна битва триває і на шляху в Нью-Йорк в обох шефів ще багато перешкод. Чи зрівняє рахунок Антон або Ілля значно вирветься вперед, дивіться в неділю 14 червня о 12:00 в новому випуску «Хлебного зрелища» на YouTube (Новий канал).

В тему:

Довели до сліз Богдана Буше, давилися гамбургерами і кидалися їжею: Як розважалися шефи Хлебного зрелища