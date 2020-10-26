Ти дивишся онлайн тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон 2 випуск від 26.10.2020 на сайті телеканалу Новий канал! Після захопливої подорожі до Карпат Леся Нікітюк і Богдан Богданович проїдуть всю Україну, аби помандрувати перлиною Східної України – Харківщиною. Думаєш, промисловій частині нашої країни нічим тебе здивувати? Гарантуємо, після 2 випуску шоу Le Маршрутка 2020 ти одразу купиш квиток до Харківщини!

Леся Нікітюк покаже тобі зовсім інший бік Харківської області. Звісно, без промислової екскурсії ніяк, адже виробництво займає значну частину життя цього регіону. Однак ведуча разом із Богдановичем знають, чим тебе здивувати! Ти знав, що в одному із сіл Харківщини зберігаються оригінали картин і скульптур самого Пабло Пікассо? Або що в цьому регіоні мешкають унікальні тварини сайгаки, які от-от можуть зникнути з нашої планети? Дивись онлайн 2 випуск тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон від 26.10.2020 та дізнайся, куди обов’язково варто заїхати на Харківщині.

Дивитися онлайн Le Маршрутка 2 сезон 1 випуск від 19.10.2020