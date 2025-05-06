Євробачення 2025: під яким номером виступить Україна на конкурсі

Україна визначила свій старт на сцені Євробачення-2025

Під яким номером представник України гурт Ziferblat виступить на Євробачення 2025 у першому півфіналі конкурсу читай на Новому каналі.

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Перший півфінал Євробачення 2025: дата, список учасників і пісні

Український гурт Ziferblat, який цього року представляє нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2025», вийде на сцену під п’ятим номером у першому півфіналі шоу. Про це повідомили організатори конкурсу, оприлюднивши офіційний порядок виступів учасників.

Півфінали 69-го пісенного змагання відбудуться 13 та 15 травня у місті Базель, Швейцарія, яка цього року є країною-господаркою конкурсу після перемоги співака Nemo у 2024-му. Гранд-фінал «Євробачення-2025» пройде 17 травня.

Першими глядачі побачать виступи артистів з Ісландії, Польщі, Словенії та Естонії, після чого на сцену вийде Ziferblat із піснею «Bird of Pray». Учасники колективу вже прокоментували розміщення у розкладі, зазначивши, що п’ятий номер вважають ідеальним для свого дебюту на сцені одного з найбільших шоу Європи.

Цього року в конкурсі беруть участь 37 країн, з яких 31 змагатиметься у півфіналах, тоді як решта автоматично проходять до фіналу. Це традиційно так звані країни «Великої п’ятірки» – Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Іспанія, а також Швейцарія, як приймаюча сторона.

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Цікаво, що цього року вперше представники фіналістських країн виступлять із живим виконанням своїх пісень і в півфіналах, хоч і поза конкурсом – такий крок дозволить глядачам ближче познайомитися з фіналістами ще до головного вечора.

«Євробачення-2025» – не просто конкурс, а масштабна музична подія, яка щороку збирає мільйони глядачів по всій Європі та за її межами. Для України це можливість знову голосно заявити про себе на міжнародній арені.

Фото – Instagram/Ziferblat

Автор – Валерія Бондаренко