Як проголосувати на Євробаченні 2025: правила та інструкція

Уже 17 травня у швейцарському Базелі відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення–2025». У гранд–фіналі зійдуться найсильніші учасники, обрані в півфіналах, а глядачі зможуть долучитися до голосування.

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Як проголосувати за учасника у фіналі «Євробачення 2025» – інструкція та що варто знати. Детальніше про те, як проголосувати на Євробаченні 2025 – читайте на Новому каналі.

Підтримати свого фаворита зможуть лише ті, хто перебуває на території країн-учасниць. Голосування доступне через SMS або телефонний дзвінок на спеціальний номер, який оголосять у прямому ефірі у вашому регіоні. Крім того, скористатися можна офіційним застосунком Eurovision Song Contest або платформою esc.vote.

Лінії для голосування відкриються одразу після виступу останнього конкурсанта. З одного номера можна надіслати до 20 голосів.

Зверніть увагу: глядачі в Україні не можуть голосувати за представників своєї країни – гурт Ziferblat. Однак українці, які перебувають за кордоном і мають SIM-карти іноземних мобільних операторів, зможуть підтримати співвітчизників. Для цього потрібно буде проголосувати за номер 5 через місцеві телефони або онлайн.

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Фото – Instagram/eurovision

Автор – Валерія Бондаренко