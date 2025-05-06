Євробачення-2025: де дивитися перший півфінал (онлайн-трансляція)

Уже у вівторок, 13 травня, відбудеться перший півфінал Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2025. У ньому братимуть участь 15 країн-конкуренток. Серед них – Україна, яку цього разу представить гурт Ziferblat. Тож українці особливо чекають саме цей етап конкурсу.

Коли і де дивитися перший півфінал Євробачення-2025 – читай у матеріалі Нового каналу.

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Коли перший півфінал Євробачення

Перший півфінал головного пісенного конкурсу пройде 13 травня, у вівторок. Цього разу це буде у швейцарському місті Базель у зв’язку з минулорічною перемогою Nemo (представники Швейцарії) на Євробаченні-2024.

Скільки країн буде у першому півфіналі

13 травня, у першому півфіналі, виступлять 15 країн-учасниць, які разом з Італією, Швейцарією, Іспанією та державами з категорії «Решта світу» голосуватимуть у цьому етапі.

Серед них – гурт Ziferblat, які цього року представлять Україну із піснею «Bird of Pray».

Де дивитись перший півфінал Євробачення-2025

Трансляцію уже традиційно можна буде проводити Суспільне. Окрім цього, переглянути Євробачення-2025 онлайн можна буде також на офіційному YouTube-каналі конкурсу:

Перший піфінал пройде 13 травня о 22:00 за київським часом. Українським глядачам трансляція буде доступна на телеканалі «Суспільне Культура» та діджитал-платформах Суспільного.

Під яким номером виступає Україна на Євробачення-2025

Фото – Instagram/eurovision

Автор – Анна Гусар