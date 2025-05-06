Як купити квиток на Євробачення 2025: інструкція та ціни

З 13 по 17 травня швейцарське місто Базель перетвориться на головну музичну столицю Європи – саме тут відбудеться міжнародний конкурс «Євробачення-2025». Попит на квитки традиційно шалений – фанати з усіх куточків світу вже активно бронюють місця на найочікуванішу подію року. Як купити квиток на Євробачення та скільки він коштує у 2025 році. А також інструкція, як купити квиток на Євробачення 2025, та актуальні ціни – читайте на Новому каналі.
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Цьогорічне «Євробачення» приймає арена в Базелі, розрахована на 60 тисяч глядачів. Графік подій:
Попри велику місткість, квитки розкуповують майже миттєво.
Продаж квитків стартував 29 січня, і їхня вартість варіюється від 10 до 350 швейцарських франків – залежно від категорії місця та типу шоу. Найдорожчі – на фінал у прямому ефірі.
Доступні варіанти квитків:
Категорії місць:
Ціни на півфінали (прямий ефір):
Ціни на фінал (прямий ефір):
Квитки на репетиції коштують значно дешевше, однак і їх розкуповують за лічені хвилини.
Перша хвиля продажів завершилася вже через 7 хвилин після старту. Квитки могли придбати лише попередньо зареєстровані користувачі (не більше чотирьох на одну людину). Репетиційні шоу також були розпродані менш ніж за 20 хвилин.
Організатори конкурсу впровадили офіційну платформу для перепродажу квитків, аби уникнути спекуляцій.
Варто уважно стежити за оновленнями на офіційному сайті конкурсу, аби не пропустити наступні хвилі продажу. Для фанатів, які не зможуть бути присутніми на арені, трансляції шоу будуть доступні на численних платформах по всьому світу.
Фото – Instagram/eurovision
Автор – Валерія Бондаренко