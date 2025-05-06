Як купити квиток на Євробачення 2025: інструкція та ціни

З 13 по 17 травня швейцарське місто Базель перетвориться на головну музичну столицю Європи – саме тут відбудеться міжнародний конкурс «Євробачення-2025». Попит на квитки традиційно шалений – фанати з усіх куточків світу вже активно бронюють місця на найочікуванішу подію року. Як купити квиток на Євробачення та скільки він коштує у 2025 році. А також інструкція, як купити квиток на Євробачення 2025, та актуальні ціни – читайте на Новому каналі.

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Де і коли відбудеться конкурс?

Цьогорічне «Євробачення» приймає арена в Базелі, розрахована на 60 тисяч глядачів. Графік подій:

Півфінали – 13 і 15 травня

Гранд-фінал – 17 травня

Попри велику місткість, квитки розкуповують майже миттєво.

Квитки: ціни та категорії

Продаж квитків стартував 29 січня, і їхня вартість варіюється від 10 до 350 швейцарських франків – залежно від категорії місця та типу шоу. Найдорожчі – на фінал у прямому ефірі.

Доступні варіанти квитків:

Півфінали та фінал (прямі трансляції)

Генеральні репетиції та шоу попереднього перегляду

Категорії місць:

Фан-зона (стоячі місця біля сцени)

Сидячі місця першої, другої та третьої категорії

Місця з обмеженим оглядом

Зони для глядачів на візках

Ціни на півфінали (прямий ефір):

Фан–зона – 270 франків

1 категорія – 250 франків

2 категорія – 230 франків

3 категорія – 170 франків

Обмежений огляд – 70 франків

Для глядачів з інвалідністю – 170 франків

Ціни на фінал (прямий ефір):

Фан-зона – 350 франків

1 категорія – 330 франків

2 категорія – 295 франків

3 категорія – 220 франків

Обмежений огляд – 90 франків

Для глядачів з інвалідністю – 220 франків

Квитки на репетиції коштують значно дешевше, однак і їх розкуповують за лічені хвилини.

Чи ще можна придбати квитки?

Перша хвиля продажів завершилася вже через 7 хвилин після старту. Квитки могли придбати лише попередньо зареєстровані користувачі (не більше чотирьох на одну людину). Репетиційні шоу також були розпродані менш ніж за 20 хвилин.

Як не стати жертвою шахрайства?

Організатори конкурсу впровадили офіційну платформу для перепродажу квитків, аби уникнути спекуляцій.

Усі квитки продаються за номінальною вартістю

Придбані перепустки будуть офіційними та легальними

Сервіс допоможе уникнути завищених цін та фальшивок

Варто уважно стежити за оновленнями на офіційному сайті конкурсу, аби не пропустити наступні хвилі продажу. Для фанатів, які не зможуть бути присутніми на арені, трансляції шоу будуть доступні на численних платформах по всьому світу.

Фото – Instagram/eurovision

Автор – Валерія Бондаренко