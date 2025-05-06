Перший півфінал Євробачення 2025: дата, список учасників і пісні

Уже зовсім скоро відбудеться 69-й пісенний конкурс «Євробачення-2025», у якому візьмуть участь 37 країн. Цього року його прийматиме місто Базель (Швейцарія). Конкурс традиційно пройде у три етапи: перший та другий півфінали, а потім – гранд-фінал.

Список країн-учасниць і пісні першого півфіналу Євробачення 2025 – зібрали в матеріалі Нового каналу.

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Коли перший півфінал Євробачення

Перший півфінал Євробачення пройде у вівторок, 13 травня. У ньому візьмуть участь 15 країн-конкуренток. У першому півфіналі голосуватимуть ці країни, а також Іспанія, Італія, Швейцарія і представники категорії «Решта світу».

Учасники першого півфіналу Євробачення

Зазначимо, що представники від України – гурт Ziferblat вже прибули до швейцарського міста Базель для участі у пісенному конкурсі. Гурт виступатиме під номером 5 із піснею «Bird of Pray».

Фото – Суспільне Культура

Автор – Анна Гусар