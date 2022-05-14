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Євробачення 2022: Як голосувати за Kalush Orchestra?

Як голосувати на Євробаченні 2022 за Kalush Orchestra?

Вже сьогодні, 14 травня, відбудеться великий фінал пісенного конкурсу Євробачення 2022

Представники України Kalush Orchestra з піснею Stefania виступатимуть і фіналі під номером 12. Всіх цікавить, а як же за них голосувати? Нажаль, за представника своєї країни голосувати не можна.

Але через війну та напад росії багато наших громадян роз’їхались по Європі, тому ми маємо трішки привілегій. Якщо в тебе є європейский номер телефону, за Україну проголосувати таки вдасться. Достатньо подивитися у табличку та знайти країну, де ти знаходишся, щоб зрозуміти на який телефон дзвонити або відправляти смс з номером 12. Пам’ятай, що голосувати з одного номеру можна безліч разів.

Як голосувати на Євробаченні 2022 за Kalush Orchestra?

А ті, хто знаходяться в Україні, можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім наших представників — гурту «Kalush Orchestra». Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером  учасника, який тобі сподобався.

А подивитися сам фінал ти зможеш у трансляції на Новому каналі. Дивись тут. 

Фото – Instagram

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