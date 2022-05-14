Євробачення 2022: Сергій Притула коментуватиме фінал конкурсу онлайн

Ведучий Нового каналу, засновник благодійного фонду Сергій Притула зробив в своєму Twitter заяву, що він буде коментувати фінал «Євробачення 2022» онлайн за однієї умови: якщо за час стріму йому надонадять мільйон гривень для допомоги ЗСУ.

«Твіттеряни просять мене коментувати «Євробачення». Я не вбирався відволікатися від справ допомоги ЗСУ. Але ваші пропозиції щедро задонатити мене зацікавали. Тому угода: я прокоментую фінал «Євробачення», а ви написипете нам за час стріму мільйон гривень для української армії. Згода?»

Сергій Притула оголосив, що коментувати фінал «Євробачення 2022» буде у Twitter, де створить для цього аудіокімнату. Початок стріму в суботу 14 травня о 22:00. «Готуйтеся донатити!», – ще раз нагадав Сергій.

Однак, схоже, є велика ймовірність, що необхідна сума може зібратися ще ДО початку стріма. В перші ж години користувачі Twitter оголосили флешмоб, мета якого «накидати Притулі мільйон до стріму».

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Один з дописувачів Сергія поділився скріном донату на 30 000 грн та спитав, що ведучий буде робити, якщо збере всю суму до початку стріму.

«Нема біди. Купимо ще чверть безпілотника», – відповів Притула.

Тож за можливості підтримуємо ініціативу та підключаємося до аудіокімнати зі стрімом від Сергія Притули у Twitter о 22:00 вже сьогодні! Вболіватимемо за KALUSH Orchestra на «Євробаченні 2022» разом!

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