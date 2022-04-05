Надя Дорофєєва та Міша Кацурін разом?

У мережі розкрили правду про розлучення улюбленої зіркової пари країни

У березні цього року українські виконавці Надя Дорофєєва та Вова Дантес офіційно оголосили про розлучення у своїх соцмережах. Тоді вони запевнили фанатів, що розходяться мирно і залишаються друзями. А потім одразу після них про розлучення повідомили і Михайло та Дар’я Кацуріни. Фанати одразу запідозрили, що у Наді роман з Мішею, але прямих доказів не мали.

І ось нещодавно у мережу потрапило фото, на якому Надя Дорофєєва та Міша Кацурін стоять в обіймах одне одного у Барселоні. Цей кадр підтвердив усі підозри фанатів. Тепер усі чекають на офіційне підтвердження від нової пари.

Блин, Надя и Миша в Барсе, вот блин pic.twitter.com/cXIcYIpQgM — Аліса (@allliiiiisaaaa) April 4, 2022

Для тих, хто питається, хто такий Міша Кацурін, відповідаємо. Михайло Кацурін – музикант та засновник чотирьох ресторанів східної кухні «Китайський Привіт», «В’єтнамський Привіт», «Тайський Привіт» та «Японський Привіт». У нього також є кілька нічних клубів та бренд одягу Katsurina. Дар’я Кацуріна – це друга дружина Міши. У шлюбі з нею у нього народилося двоє дітей.

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