Регіна Тодоренко вперше пояснила, чому мовчить про війну в Україні та російську агресію

Знаменитість назвала причину своєї нейтральної позиції

За більше ніж місяць російської агресії та повномасштабної війни проти України у небуття для нас пішло багато російських та українських зірок. Причиною тому стала або активна підтримка ворожих дій окупанта, або мовчання, невисловлення своєї підтримки Україні та небажання називати війну війною. Однією з таких зірок є телеведуча та співачка Регіна Тодоренко, яка вже багато років живе та працює в росії.

І ось у четвер, 31 березня, на YouTube-каналі Регіни Тодоренко вийшло інтерв’ю з психологинею Вікою Дмитрієвою, у якому зірка пояснила, чому мовчить про війну. Спойлер: Регіна дуже хоче вберегти свій шлюб з російським артистом Владом Топаловим.

«Ми зрозуміли, що нам важко прийти до консенсусу, ми з ним в різних положеннях абсолютно. І позиції у нас не в усьому збігаються. Ми наклали вето на будь-які політичні розмови, тому що це руйнує нашу сім’ю, а ми дуже хочемо згуртуватися, ми дуже хочемо бути разом і далі, і любити один одного як в клятві – в радості, у хворобі та в бідності, і в кризі, і в усьому іншому», – сказала Регіна.

Розлучення проти здорового глузду – для Регіни Тодоренко цей бій вже програно.

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