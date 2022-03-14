Бенедикт Камбербетч поселить біженців із України у своєму будинку

Британський актор Бенедикт Камбербетч підтримує Україну та засуджує російське вторгнення на нашу територію

Він також заявив, що сподівається взяти участь в урядовій британській схемі надання українським біженцям житла. Нова схема називається – «Будинки для України» (Homes for Ukraine) – вона дозволить представникам громадськості, благодійних організацій, бізнесу та громадських груп пропонувати житло біженцям, які прибувають до Великобританії, навіть якщо у них немає сімейних зв’язків. Про це повідомляє Reuters.

– Це справді шокуючий час — бути європейцем за дві з половиною години польоту від України, і це те, що нависло над нами, – розповів він виданню Sky News.

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Свої слова підтримки для України він висловив на червоній доріжці церемонії вручення кінопремії Британської кіноакадемії у лондонському Королівському Альберт-Холі.

– Кожен має робити все, що в його силах… потрібно, щоб якнайбільше людей добровільно дали притулок у себе вдома українцям, і я сподіваюся також взяти в цьому участь, – поділився Бенедікт в своїй промові.

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